El perro más viral de las redes sociales, Cheems, celebró doce años de vida.

¿Quién no ha celebrado un cumpleaños en alguna ocasión?, pues por lo menos has asistido a una reunión de este tipo. Ya no solo se festeja el nacimiento de los seres queridos, pues recientemente, se han popularizado los festejos de las mascotas. Tal fue el caso de Cheems, o por su nombre real Balltze, que tuvo su décimo segundo cumpleaños feliz gracias a sus dueños.

Mediante la cuenta de Instagram @balltze, que ya tiene 612 mil seguidores; se publicaron fotos del momento.

El perro más viral de las redes sociales tuvo un pastel en forma de queso porque algunos usuarios le pusieron de sobrenombre "Cheems" por el juego de palabras en inglés "hamburguesas de queso", supuestamente se le relaciona con el gusto por las "cheemsburgers".

¿Cheems estaba enfermo?

Originario de Hong Kong, China, el perro no estuvo del todo bien el año pasado y sus dueños, quienes aparentemente son propietarios de su cuenta oficial de Instagram, confirmaron la noticia.

El 10 de mayo de 2021, Balltze, tenía síntomas como vómito y diarrea y el 13 de ese mismo mes fue diagnosticado con pancreatitis.

Sin embargo, logró recuperarse con éxito y aunque estuvo en la sala de emergencias de City University VMC; pudo festejar sus 12 años de vida en este 2023.

LSPC