Twitter relanzará proceso de cuentas verificadas en 2021

Twitter anunció que la herramienta de proceso de verificación volverá a suncionar para 2021, luego de haberla detenido por un tiempo y llegarán junto con nuevas pautas para los usuarios que buscan la palomita azul.

Con la intención de que los usuarios estuvieran seguros de que un perfil de un personaje relevante o empresa correspondía efectivamente a quien decía haberla creado.

Ya se había hablado antes sobre esta posibilidad. En junio la investigadora de aplicaciones, Jane Manchun Wong, había descubierto que Twitter estaba creando un nuevo sistema de verificación. La noticia se ha confirmado y los cambios llegarán en unos meses.

La nueva opción de cuentas verificadas estará disponible para perfiles gubernamentales, de empresas, marcas, organizaciones sin fines de lucro, cuentas de medios de noticias, entretenimiento, deportes, activistas, organizadores y lo que Twitter denomina "otras personas influyentes".

¿Cómo es el proceso de verificación de Twitter?

Este es solo el comienzo de lo que hemos planeado para 2021

Cada tipo de cuenta debe cumplir con requisitos específicos como estar activas desde los últimos seis meses desde que se solicita la verificación, ofrecer un perfil completo con nombre, imágenes y una biografía, además de tener un correo y teléfono confirmandos. Aunque será hasta el 17 de diciembre cuando Twitter publique todos los pasos a seguir para poder recibir la palomita azul pues, por ahora, está recibiendo la retroalimentación de los usuarios sobre su política a través de una encuesta que estará disponible hasta el 8 de diciembre, si te interesa dar tu opinión te piden que utilices el hashtag #VerificationFeedback en los tuits.

Twitter también anunció un nuevo sistema de reglas que explica cuándo se podría eliminar una insignia de verificación. Por ejemplo, si un usuario verificado cambia su biografía para engañar a las personas sobre su verdadera identidad. Además, las infracciones repetidas de los términos de servicio también podrían provocar la pérdida del estado verificado.

"Pero la insignia azul verificada no es la única forma en que planeamos distinguir las cuentas en Twitter. De cara al 2021, nos comprometemos a brindar a las personas más formas de identificarse a través de sus perfiles, como nuevos tipos de cuentas y etiquetas. Compartiremos más en las próximas semanas. Este es solo el comienzo de lo que hemos planeado para 2021", se lee en la publicación del blog de Twitter.

Vale la pena recordar que el programa de verificación pública de Twitter se suspendió en 2017 después de que la plataforma le otorgó la insignia a Jason Kessler, uno de los organizadores de la manifestación de supremacistas blancos Unite the Right en Charlottesville, Virginia.

La decisión provocó indignación, ya que algunos usuarios argumentaron que le daba demasiada autoridad a Kessler. En ese entonces, Twitter expresó: "La verificación estaba destinada a autenticar la identidad y la voz, pero se interpreta como un respaldo o un indicador de importancia. Reconocemos que hemos creado esta confusión y necesitamos resolverla". Será hasta el 2021 que regresará esta función, con nuevas reglas.

Más novedades para twitter

Otra novedad que se ha dado a conocer sobre la plataforma de microblogging es que está trabajando en un botón para expresar "No me gusta". En respuesta a un tweet del experto en seguridad Jackie Singh, el líder de producto de Twitter, Kayvon Beykpour, reveló que la compañía está "explorando" la posibilidad de agregar un botón de "dislike" a su plataforma. Sin embargo, también aclaró que no es una de sus prioridades más urgentes.

Hay que recordar que Twitter ya había experimentado previamente con la idea de esta opción en su plataforma, aunque no de la misma manera que funciona su función de "corazón" para dar "me gusta". Lo que en su momento propuso la compañía era que algunos de sus usuarios le informaran directamente cuando no estaban de acuerdo con algún tweet, es decir que otros usuarios no podían saber que cierto contenido estaba siendo calificado.

Por ahora no está claro si Twitter está explorando alternativas más allá de esto, solo el tiempo lo dirá, así como también si algún día contaremos con la opción de editar los tweets, función que desde hace años los usuarios han pedido.

AC