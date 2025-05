Más cautela, menos corazones rotos: los mexicanos se blindan ante estafas en apps de citas

Las apps de citas no han perdido su encanto, pero sí han ganado un nuevo acompañante: la precaución. Aunque el romance digital sigue presente, cada vez más mexicanos se toman en serio los riesgos de ser engañados en línea. El resultado: usuarios más informados, más cuidadosos y menos propensos a caer en fraudes románticos.

El amor sigue vivo… pero ahora con filtros de seguridad

Según datos recientes, 6 de cada 10 usuarios han cambiado la forma en que usan estas plataformas tras conocer casos de estafas. Ya no basta con una buena conversación o una foto atractiva: ahora, muchos prefieren ir paso a paso antes de confiar.

Entre las medidas más comunes que han adoptado están:

Evitar compartir datos personales desde el inicio

Revisar cuidadosamente los perfiles antes de hacer match

Hacer videollamadas para verificar identidad

Usar solo apps con verificación de usuario y buena reputación



Este nuevo enfoque demuestra que, lejos de renunciar al amor en línea, las personas están aprendiendo a navegarlo con más criterio.

Adiós a la ingenuidad digital

Durante mucho tiempo, las apps de citas fueron vistas como espacios seguros y espontáneos. Pero los fraudes crecientes —desde perfiles falsos hasta solicitudes de dinero disfrazadas de urgencias emocionales— han despertado la alerta.

Hoy, compartir una red social, una dirección o una cuenta bancaria ya no es algo que se haga a la ligera. Incluso hay quienes investigan a sus matches en Google antes de aceptar una cita. Y aunque pueda parecer excesivo, esa vigilancia ha salvado más de una cartera (y varios corazones).

No todo está perdido: ahora hay más herramientas para protegerse

Las plataformas también están reaccionando. Muchas apps ya ofrecen opciones de verificación, alertas de seguridad y canales directos para denunciar sospechas de fraude. Estas medidas, sumadas a la actitud más cuidadosa de los usuarios, están ayudando a reducir el riesgo de caer en trampas digitales.

Conexiones reales, con pasos reales

El uso responsable de las apps no significa eliminar la emoción del “match”, sino añadirle un toque de sentido común. Verifica antes de confiar, escucha a tu intuición y no temas cortar la conversación si algo no cuadra. En este nuevo escenario digital, el amor sigue siendo posible… solo que ahora, mejor informado.

Con información de Estafa.info

MR