TikTok: lo más viral en México durante el 2020

TikTok fue una de las plataformas que más alcance tuvo durante la contingencia sanitaria de coronavirus.

Millones de personas encontraron en esta red social la oportunidad de entretenerse o de generar su propio contenido y volverse "famosos".

"TikTok es un lugar que une a las personas para encontrar contenido que les brinde alegría e inspiración. También, es un espacio en el que las personas podrán encontrar contenido sin importar sus intereses, lo cual nunca había sido tan importante como en 2020. La pandemia nos llevó a vivir un distanciamiento social que trajo dificultades sociales, incertidumbre y otras circunstancias inesperadas", explicó la empresa a través de un comunicado.

También aseguró que gracias a los millones de usuarios fue posible "encontrar un profundo sentido de comunidad y conexión, especialmente cuando todos estábamos distanciados y en casa. Pese a las dificultades, las personas continuaron inspirándose y mostrando sus talentos, su creatividad y expresión, lo que transformó a los millones de videos en momentos que impactaron en la cultura, impulsaron tendencias, e inspiraron a mucha gente, trayéndonos alegría, risas, celebraciones y lágrimas".

Las trends virales de TikTok

Las tendencias que se crean en TikTok pueden volverse virales rápidamente en la plataforma y los mexicanos supieron adoptarlas con entusiasmo en 2020. Una de las tendencias que más llamó la atención en el año fue #MiPan que, los usuarios de Latinoamérica, especialmente los mexicanos, replicaron una y otra vez brindando una dosis de inspiración y carbohidratos a la tendencia.

Top 10 trends virales

-#MiPan, #MeMiró (She looked at me), #AhíChallenge, #OhNo, #CantaConCamilo, #imjustakid, #ElPepe, #WipeltDown, #Papertowelchallenge y #TampaCurhat.



Estrellas nacientes de TikTok en México

Los creadores de contenido en TikTok son la columna vertebral de la comunidad e inspiran al público. Estos son los mexicanos que destacaron este año gracias a su contenido, único y creativo, en el que demostraron su talento en diferentes ámbitos como la moda, el baile, la comedia y más.

El Rod Contreras, Ralf, Brianda Deyanara, Darian Rojas C, Cain Guzmán, Dan Fuentes, Jimena Jiménez, Orson Padilla, Mexico Cooking Club y Cielo Anais, de esta última te dejamos algo de su trabajo.



Las canciones favoritas para crear videos

Estas son las canciones que los mexicanos amaron usar este año para contar sus historias.

Sin duda una de las más virales fue Laxed Siren Beat Loop (Savage Love)

Otras muy populares fueron: Tattoo (Remix) - Camilo; Banana - Conkarah (feat Shaggy); Flexin’ Lit Killah y Bizarrap; Ay, Dios mío! - Karol G; Elefante - NK; Dream Girl - Ir Sais ft. Rauw Alejandro; Azul - J Balvin; Qué Maldición - Banda MS; y Parce - Maluma feat. Lenny Tavárez.

