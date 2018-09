Telescopio Espacial Hubble muestra galaxia espiral barrada

El Telescopio Espacial Hubble tomó una fotografía de la galaxia espiral NGC 1300, ubicada a 70 millones de años luz de distancia, en la constelación de Erídano.

NGC 1300 se le considera el prototipo de galaxias espirales barradas, cuya diferencia con las espirales normales, es que los brazos galácticos no forman una espiral en el centro.

En ella los brazos están conectados a los dos extremos de una barra de estrellas recta que contiene el núcleo en su centro, explica la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

En la instantánea también se observan las estrellas supergigantes azules y rojas, los cúmulos de estrellas, así como las numerosas galaxias distantes que son visibles en el fondo.

De acuerdo con la agencia espacial estadunidense, sólo las galaxias con barras a gran escala parecen tener discos internos de gran diseño "una espiral dentro de una espiral".

Los modelos sugieren que el gas en una barra se puede canalizar hacia adentro y luego en espiral hacia el centro a través del disco de gran diseño, donde se puede alimentar un agujero negro central.

No obstante, se sabe que NGC 1300 no tiene un núcleo activo, lo que indica que no hay un agujero negro o que no está agregando materia.

NM