Telcel presenta fallas hoy 15 de marzo; esto se sabe

Usuarios de redes sociales han reportado fallas con la empresa de telefonía Telcel durante los últimos minutos; entre las principales queja están que no tienen señal, y no pueden realizar llamadas ni utilizar sus datos.

De acuerdo con el portal Downdetector, los problemas más comunicados son que el 68% de los usuarios no tiene señal, el 21% no cuenta con Internet móvil, y el 11% no puede usar su teléfono móvil; indica que desde las 09:00 de la mañana de hoy 15 de marzo comenzaron a aumentar los reportes.

En momentos más información…

