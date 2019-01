Sugieren calzado apropiado para hacer ejercicio sin riesgo de lesiones

La docente adscrita al Centro de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Fabiola López Pantoja, sugirió calzado específico para evitar lesiones al hacer ejercicio.

Detalló que en el caso de los niños en preescolar y educación primaria, es de vital importancia el uso de zapatos deportivos con suelas de grosor intermedio, ya que muchos tenis ofertados a nivel comercial no están fabricados para realizar ejercicio, sino para completar un look casual.

"Esto puede ser muy perjudicial porque no amortigua la caída del pie en actividades propias de los alumnos más pequeños. En los programas específicos para preescolares y escolares se contempla enseñarlos a trepar, rodar, saltar, y no van a poder hacerlo si no llevan el calzado adecuado", indicó.

Dijo que este requisito también deben cumplirlo los tenis que usan los adultos para proteger pies y tobillos de esguinces o fracturas. Para todos los grupos de edad que deseen ejercitarse, la experta recomendó vigilar el estado de las suelas, ya que si están demasiado lisas, van a poner en riesgo la integridad de la persona que realice la actividad deportiva.

Explicó que unas zapatillas de deporte adecuadas servirán para proteger los pies de posibles roces, heridas o abrasiones que se pueda sufrir. También tendrá un efecto amortiguador, ya que reducirá el esfuerzo de los músculos y de los tendones, por tanto, deberán tener un fuerte agarre al suelo para que no suframos lesiones de ningún tipo.

"Definitivamente se debe invertir en un buen calzado. No importa la marca, sino el fijarnos en que por dentro haya suficiente soporte, que tengan arco, de preferencia que la parte del tobillo vaya cubierta, puede ser tipo botita o choclo. Esto da mejor soporte al pie y este no está 'bailando', lo que evita accidentes", agregó.

Pidió a los padres de familia elegir las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y presupuestos, siempre pensando en el bienestar de sus hijos. A los jóvenes y adultos les recomendó adquirir el calzado deportivo privilegiando más su funcionalidad que su marca o su estética.

OA