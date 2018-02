Sonda rompe marca de fotos tomadas desde el sitio más lejano

3.79 billion miles from Earth, #NewHorizons snapped these images of a pair of Kuiper Belt objects, making them the farthest images ever taken by a spacecraft!



— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 8 de febrero de 2018