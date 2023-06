El racismo estructural y la desigualdad geográfica están acelerando una crisis mundial por la cual los casos de diabetes alcanzarán los mil 300 millones en 2050, más del doble que en 2021, si no se prevén estrategias eficaces, según revelan nuevos estudios.

Está previsto que las tasas de diabetes estandarizadas aumenten en todos los países en las tres próximas décadas, destacaron investigaciones publicadas en las revistas The Lancet y The Lancet Diabetes and Endocrinology.

El aumento de casos de se deberá, sobre todo, al alza de diabetes de tipo 2, que estará causada por un incremento de la prevalencia de obesidad y por cambios demográficos.

Mientras que en 2021 había 529 millones de personas viviendo con diabetes y la de tipo 2 representaba el 90% de ellas, los estudios prevén que para 2050 el incremento de casos -fundamentalmente de tipo 2- lleve el total a mil 300 millones de diabéticos en el mundo.

"El racismo estructural que padecen los grupos étnicos minoritarios y la desigualdad geográfica que sufren los países de ingresos bajos y medios (PIBM) están acelerando el aumento de las tasas de diabetes, enfermedad y muerte en todo el mundo", señaló The Lancet.

Las tasas de diabetes entre los grupos étnicos minoritarios de los países con altos ingresos, por ejemplo en Estados Unidos, son 1.5 veces más altas que las de sus homólogos blancos.

Además, las tasas de mortalidad por esta enfermedad en los países de ingresos bajos y medios duplican las de los países de ingresos altos, indicó la serie de estudios internacionales recientemente publicados.

"El racismo estructural y la desigualdad geográfica amplifican y agravan los determinantes sociales de la salud y afectan a la atención y el tratamiento a los que tienen acceso las personas con diabetes", alertó The Lancet en un editorial.

"Esto se traduce en una mayor prevalencia de diabetes de tipo 2 y peores resultados clínicos en las poblaciones que sufren racismo y opresión actuales e históricos", añadió.

Un auxiliar de enfermería comprueba el nivel de azúcar en un análisis gratuito de diabetes. EFE/ Archivo

Los bajos ingresos y la diabetes

Las estimaciones indican que más de tres cuartas partes de los adultos con diabetes vivirán en países de ingresos bajos y medios (PIBM) en 2045, de los cuales menos de 1 de cada 10 recibirá una atención integral basada en directrices.

Los cálculos más recientes y exhaustivos muestran que la actual tasa de prevalencia mundial es del 6.1%, lo que convierte a la diabetes en una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad.

En América Latina y el Caribe se estima que la tasa crecerá hasta el 11.3% en 2050, mientras que en el norte de África y Oriente Medio -que tiene la actual mayor prevalencia en un 9.3%- el incremento en dos décadas la llevará al 16.8 por ciento.

En los estudios, la diabetes fue especialmente evidente en los mayores de 65 años en todos los países y registró una tasa de prevalencia de más del 20% en ese grupo demográfico en todo el mundo.

"El rápido ritmo al que está creciendo la diabetes no solo es alarmante, sino también un reto para todos los sistemas sanitarios del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que esta enfermedad también aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica e ictus", afirmó Liane Ong, una de las firmantes de la Universidad de Washington.

El público puede creer que la diabetes tipo 2 se asocia simplemente a la obesidad, la falta de ejercicio o una dieta inadecuada, pero influyen otros factores como la genética, las barreras logísticas, sociales y financieras dentro del sistema estructural de un país, especialmente en aquellos de ingresos bajos y medios.

Esas desigualdades repercuten en el acceso a la detección y el tratamiento y en la disponibilidad de servicios sanitarios, aseguró Lauryn Stafford, de la misma universidad.

Otro de los estudios se centra en posibles intervenciones y destaca la importancia de las asociaciones equitativas, el fomento de la capacidad y la confianza de la comunidad, el cambio del ecosistema y de la mejora del entorno de la práctica clínica.

Estas iniciativas siguen siendo limitadas y a menudo es difícil encontrar financiación para ellas, por lo que "se necesita un programa mucho más amplio y ambicioso para hacer frente a siglos de injusticias que han seguido los trillados caminos del poder y la colonización", agregó el editorial.