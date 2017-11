Realidad virtual y portabilidad: la nueva era del 'gaming' en el mundo

Poco a poco, las consolas de videojuegos han logrado un espacio cada vez más especial en los hogares de los mexicanos. Fijas o portátiles, crecieron en popularidad y las tecnologías actuales las vuelven aún más atractivas.

Los gráficos, la inmersión en la historia, el carisma en los personajes y hasta la banda sonora son piezas clave en la construcción de un videojuego, pues de ellas depende entregar al jugador una experiencia única. Y, en la nueva era del gaming, son elementos que pocas veces quedan a deber.

Por eso las nuevas generaciones mantienen viva esta tradición. Y dados los avances tecnológicos, su preservación queda garantizada.

La guerra de consolas que iniciaron Nintendo, Microsoft y Sony a mediados de la década pasada, ha sobrevivido hasta llegar a una novena generación, en la que la portabilidad y la inmersión son elementos fundamentales para llevar la diversión del consumidor un escalón más arriba.

PSP 4 Pro

El PSP 4 Pro, una mejora sustancial que Sony ha dado a su Playstation 4, es la apuesta que hace la compañía para dotar de más potencia, velocidad y color a sus títulos. Además de lo estético (un piso más respecto a su consola original), la tecnología del PS4 Pro explota el entretenimiento 4K y añade el doble de potencia respecto a su modelo estándar.

Otra razón para añadir esta consola al carrito de compra está en los títulos emblema de Sony, pues éstos se preparan para mostrar nuevas aventuras. Sagas como God of War, The Last of Us y Uncharted son algunas razones adicionales de peso para llevar esta bella consola al hogar.

Xbox One X

Si lo que se buscas es poder, la opción está en el nuevo Xbox One X; la consola de última generación que era conocida previamente con el nombre “Proyecto Scorpio”.

Realidad virtual, resolución 4K, máximo poder y una consola más pequeña en comparación con sus predecesoras es lo que promete el lanzamiento de este nuevo equipo de entretenimiento, que ya se anuncia como “la consola más poderosa jamás vista”.

Switch

Nintendo, por ejemplo, fue la primera compañía en mover sus piezas al presentar en marzo su consola híbrida Switch, que permite disfrutar los videojuegos de forma doméstica (como habitualmente sucede), pero también trasladarlos a la calle. Y para colocar una cereza en su nuevo pastel, la firma nipona acompañó su salida con el videojuego más popular de la cartera: The Legend of Zelda.

Además, en octubre pasado la compañía lanzó al mercado su más reciente título del ícono gamer por excelencia: Mario, que con su nueva entrega, Odyssey, se ha ganado las palmas de la mayoría. Así lo dice el 9.0 de calificación que le dan casi mil 500 videojugadores que lo han probado y llevado su opinión al portal universal de críticas: Metacritic.

Dentro del juego…

En 2017 ya no basta con ver el juego; hay que vivirlo. Y para lograrlo es que firmas como Sony llevan al mercado su Playstation VR: sus lentes de realidad virtual que ubican al jugador dentro del juego.

Así, los usuarios tendrán una visión panorámica total de todo cuanto ocurre adentro del videojuego. El mundo que observas se adapta a un sonido envolvente que deja muy atrás los días en que los cables ataban los controles a la consola.

Esta nueva tecnología ya está a la venta en México. El paquete en existencia incluye, además del equipo, una copia del videojuego Playstation VR Worlds, que da una muestra de los mundos que pueden visitarse a través de este dispositivo.

Ahora, deslizarse en una pendiente a toda velocidad entre el tráfico, observar la vida en el Océano desde sus profundidades o salir al espacio a pilotear una nave podrán ser actividades que se realicen desde la comodidad de una sala.

Sony ha confirmado una cartera de al menos 60 títulos para este sistema antes de la primera mitad de 2018, por lo que la innovación que ofrece el Playstation VR no quedará en una sola probada. Además, ya hay más de un millón de usuarios registrados. ¿Qué estás esperando para sumarte a esta gran comunidad de realidad virtual?