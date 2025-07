APOD: la foto del día… cortesía del universo, no de Instagram

¿Qué opinas sobre empezar el día observando una imagen real de una galaxia a millones de años luz? ¿O una nebulosa con todos sus colores? ¿Qué tal la Estación Espacial Internacional pasando frente al Sol?

Pues eso ya existe y se llama APOD, pero no, no es una app ni una red social que no conocías, es un regalo diario de la NASA para todos los que nos maravillamos con el cielo

La Astronomy Picture of the Day (APOD), o en español Imagen Astronómica del Día, es una iniciativa que la NASA lanzó en 1995 junto con dos astrofísicos: Robert Nemiroff y Jerry Bonnell. Desde entonces, todos los días publican una fotografía impresionante del universo, junto con una explicación escrita por un científico profesional.

¿Qué podemos ver en estas imágenes?

Todo aquello que nos maravilla del cielo y del espacio; desde auroras boreales, hasta galaxias que están colisionando e incluso el sol bajo diferentes ondas de longitud (recuerda que algunas fotografías se toman en infrarrojo, UV u ondas de radio), lo más interesante es que estas fotos son tomadas por astrónomos aficionados desde algún rincón del planeta.

La APOD no discrimina a nadie, si la imagen es espectacular es suficiente.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser astrónomo para entenderla. Cada publicación incluye un texto que explica exactamente lo que estás viendo, como si un amigo te lo contara. Nada de lenguaje incomprensible.

¿Dónde puedo ver la APOD?

Solo entra a https://apod.nasa.gov y te va a aparecer la imagen del día. También puedes buscar “NASA APOD” en Google.

Pro tip: si bajas un poquito en la página, puedes ver las imágenes de días anteriores.

MR