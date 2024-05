¿Qué tipo de cirugía es la más eficaz para bajar de peso?

El tipo de cirugía para adelgazar que podría ser mejor para ayudar a una persona a perder peso depende de varios factores. El paciente debe hablar con su médico qué tipo de cirugía le convendría más, señala el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH).

En el caso de los Estados Unidos por ejemplo, los cirujanos suelen hacer tres tipos de operaciones:

Manga gástrica

Derivación gástrica

Banda gástrica ajustable

En esto consisten este tipo de cirugías según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH):

Manga gástrica:

Es conocida también como gastrectomía vertical en manga, el cirujano extirpa la mayor parte del estómago y deja solo una sección en forma de banano que se cierra con grapas. Esta cirugía reduce la cantidad de comida que puede caber en el estómago, lo que hace que la persona se sienta llena más rápido. Extirpar parte del estómago también podría afectar las hormonas o bacterias en el aparato digestivo que afectan el apetito y el metabolismo. Este tipo de cirugía no se puede revertir porque se extrae parte del estómago permanentemente.

Derivación gástrica:

Conocida también como derivación gástrica en Y de Roux, se hace en tres pasos. Primero, el cirujano engrapa el estómago, creando una pequeña bolsa en la sección superior. Las grapas reducen el estómago, por lo que la persona come menos porque se siente llena más rápido.

Luego, el cirujano divide el intestino delgado en dos partes y une la parte inferior directamente a la pequeña bolsa del estómago. Los alimentos no pasan por la mayor parte del estómago ni la parte superior del intestino delgado, por lo que el cuerpo absorbe menos calorías.

Después, el cirujano vuelve a conectar la parte superior del intestino delgado a la nueva ubicación en la parte inferior del intestino delgado. Esto permite que los jugos digestivos del estómago fluyan de la parte derivada del intestino delgado a la parte inferior del intestino delgado, de modo que los alimentos se puedan digerir completamente.

Banda gástrica ajustable:

En este tipo de cirugía, el cirujano coloca un anillo con una banda inflable interna alrededor de la parte superior del estómago para crear una pequeña bolsa. Al igual que la manga gástrica y la cirugía de derivación gástrica, la banda gástrica hace que la persona se sienta llena después de comer una pequeña cantidad de comida. La banda interior tiene un globo circular adentro que está lleno de solución salina. Para cambiar el tamaño de la abertura que va de la bolsa al resto del estómago, el cirujano puede ajustar la banda interior inyectando o extrayendo la solución salina a través de un pequeño dispositivo, conocido como puerto, que se coloca debajo de la piel.

Después de la cirugía, la persona necesitará varias visitas de seguimiento para ajustar el tamaño de la abertura de la banda. Si la banda le causa problemas o no le ayuda a perder suficiente peso, el cirujano podría retirarla.

