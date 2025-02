¿Por qué a los habitantes de Guadalajara se les dice "tapatíos"?

Este 14 de febrero, Guadalajara cumple 483 años de existencia . Casi cinco siglos después de que Beatriz Hernández decidiera que aquí habríamos de quedarnos, desde entonces y hasta siempre, en el fondo del Valle de Atemajac, luego de que un grupo de españoles desorientados cargara a cuestas con la desilusión de tres fundaciones fallidas.

Cuatrocientos ochenta y tres años en los que la ciudad ha cambiado una y otra vez, en los que ha perdido las cosas que la definían en su momento, en una eclosión constante y redescubrimiento a través de los siglos. La Guadalajara que perdió sus ríos, que secó sus manantiales, que se modernizó y globalizó, que hoy en día es una de las ciudades más grandes de México, donde se conjugan y coexisten realidades irreconciliables, luces y oscuridades, felicidades y tristezas, y que nos conforman como ese todo que somos.

A los habitantes de Guadalajara se les llama tapatíos. Tapatío, según la definición: es aquel que es natural de Guadalajara, capital de Jalisco. Usado también como sustantivo; perteneciente o relativo a Guadalajara o a los tapatíos. Quien habita en Guadalajara .

¿Por qué? ¿De dónde proviene este gentilicio tan característico? ¿Cómo surgió, cómo es que llegó a darnos esa señal identitaria? Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), existen varias versiones que dan explicación a esta palabra. La versión más aceptada es que "tapatío" proviene de un vocablo náhuatl: "tapatiotl", lo cual se traduce a "que vale por tres". Es decir, el tapatío era un sistema de cambio que equivalía a tres pequeños costales de cacao que funcionaban como moneda en la Guadalajara del siglo XVII .

Una segunda versión explica que el "tapatío" proviene de una evolución de lenguaje en la que los vendedores de todos los días, instalados en las plazas públicas, gritaban "tapa, tío", indicando que cubrieran los productos mostrados, más el "tío", característico de los españoles, lo cual, a la larga, se transformaría en "tapatío".

Otra versión es que tapatío era una especie de sevillana que se hacía en la época colonial por el área de Sayula, y por extensión se les empezó a llamar tapatíos a las personas que vivían en zona de donde se usaba este manto. No obstante, la versión más aceptada del origen es la mercantil, la moneda que terminaría dándole el gentilicio a los que habitamos, llegamos, transitamos y vivimos en Guadalajara.

Otros orígenes de nuestros nombres:

Guadalajara:

La palabra Guadalajara proviene del vocablo árabe "Wad-al-hidjara", que significa "río que corre entre piedras". vocablo árabe que significa “río de piedras”, “río que corre entre piedras”, o “valle de las fortalezas”. Fue el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán quien le acuñó el nombre, en honor a la ciudad española donde nació.

Jalisco:

Jalisco es resultado de la mezcla de tres palabras provenientes del náhuatl: Xalli: que significa "arena", "arenoso". Ixtli: que significa "cara", "superficie" o "rostro". Co: La desinencia "co" le da el significado de "lugar", del mismo modo que funciona en "México", "Tlajomulco", o "Xochimilco". "Co" equivale a "lugar de".

De este modo, Jalisco (Xalli-IxtliCo) significa "en la superficie de arena" o "en el arenal".

Con información de Gobierno de Jalisco e Instituto de Información Estadística y Geográfica

