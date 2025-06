¿Qué le pasa a tu auto si no usas la gasolina correcta?

No hay duda alguna de que la gasolina magna es la más atractiva en cuestión económica, aunque no siempre será la mejor opción para tu automóvil. Su uso podría ser mucho más caro si la ingresas en automóviles que no deberían utilizarla.

Es importante que conozcamos bien las necesitadas del vehículo, ya que una mala elección de combustible puede provocar pérdida de potencia en el motor, desgaste en los pistones o ruidos anormales.

¿Cómo saber qué gasolina necesita mi auto?

Por lo regular, los fabricantes de autos agregan este dato en el manual del vehículo; si no lo tienes en formato físico, puedes encontrarlo en formato PDF en la página oficial de la marca de tu coche.

Al ingresar al portal, busca las secciones "owners/dueños", "resources/recursos" o "downloads/descargas".

Una vez que tienes acceso al manual, ubica el apartado en el que el fabricante especifica el octanaje del combustible que necesita el automóvil:

Pueden ser 87 octanos , correspondientes a la gasolina magna .

, correspondientes a la . Pueden ser 91 octanos, que corresponden a la gasolina premium.

¿Qué es el octanaje de la gasolina?

Los octanos son hidrocarburos, que controlan la manera en que la gasolina hace "explosión" dentro de los cilindros del motor.

Según la U.S. Energy information Administration (EIA), hay una relación entre el número de octanos y la combustión de la gasolina: entre mayor sea el número de octanos, la detonación será más estable y controlada.

Dependiendo del tipo de motor que tengan los automóviles (turbo o de aspiración convencional) utilizan un combustible en particular.

¿Qué autos no deben usar gasolina magna?

De acuerdo con una infografía de la International Society of Automotive Engineers, los motores turbo o supercargadores necesitan gasolina premium (de 91 octanos) y no magna (de 87 octanos), como erróneamente se cree.

¿A qué se debe? La gasolina premium tiene mayor resistencia a la presión dentro de la cámara de combustible. Al mismo tiempo, esto ayuda a que el motor trabaje bien y no presente fallas.

Recordemos que los motores turbo y supercargadores, al ejercer mayor presión en la cámara de combustible, son propensos a presentar "cascabeleos" cuando se alimentan con gasolina magna.

Y es que los 87 octanos producen microdetonaciones o autoigniciones que son percibidas como golpeteos en el motor.

En cambio, los autos de aspiración convencional -al no ejercer tanta presión- funcionan bien con gasolina magna.

¿Qué pasa si los motores turbo o supercargadores usan gasolina magna?

Según Rectificadores de Motores CDMX, taller con más de 60 años de experiencia, los costos por reparar una avería ocasionada por la mala administración de combustible son elevados.

Tan solo, el denominado "cascabeleo" puede costar desde los $6,000 (en caso de ser un daño leve) hasta los $23,000 (cuando el daño es grave).

