Por favor, Doña Claudia

Las estadísticas son un espejo, mejor dicho, un retrato de la sociedad o de fragmentos de ella. Son la herramienta que nos permite entender cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Pero en el mundo de los autos en México, siempre fueron elusivas, resbalosas, secretas. Muchas marcas las usan para atender a sus intereses, tal vez sin tomar en cuenta que no son las únicas que lo hacen y debido a eso, navegan en aguas turbias en medio de una niebla con muy baja visibilidad. Pero la autoridad puede resolver esto.

La transparencia en la información no es algo muy común en estas latitudes. Me acuerdo que, antes de la época de internet, hablabas a una agencia para preguntar el precio de un auto y no te lo decían. Te preguntaban de dónde hablabas y si decías que eras un posible cliente, no te creían. Resumiendo, no te contestaban. Con las estadísticas de ventas de autos, pasaba lo mismo. Cuando los números eran recolectados por AMIA y AMDA, asociaciones de fabricantes y distribuidores en México, respectivamente, había marcas que durante un rato ocupaban, digamos, el tercer puesto en ventas y en diciembre “vendían” más que nadie, conquistando mágicamente el segundo lugar.

Los medios de comunicación no teníamos acceso a la información de ventas por modelo de auto, esto era reservado a los asociados o a quienes quisieran pagar 25 mil pesos anuales por el reporte, gasto que ningún medio en México te autorizaba a hacerlo (sí, un error y poca visión de esos medios, pero era la realidad).

Esa manipulación de números ya produjo la salida de algunos presidentes y directores generales de marcas en el país, lo que resulta triste por ellos y por el público, engañado una vez más.

Hace algunos años, la tarea de recaudar los datos de ventas de autos en México pasó al INEGI, que mejoró la transparencia y nos dio al público, por primera vez, acceso a la venta de autos por cada modelo vendido. El detalle es que sigue siendo una estadística basada en el reporte de las marcas que con frecuencia no son confiables y en algunos casos, principalmente con los chinos, simplemente no reportan.

Hacer lo correcto

La realidad es que las estadísticas sobre ventas de autos son esenciales, no solo un dato curioso. Para el país, saber cuántos vehículos nuevos están entrando a las ciudades ayuda en la planificación de estas, así como a la infraestructura de la nación.

Y el asunto está empeorando. Muchas marcas chinas no quieren reportar. El año pasado las ventas llegaron a un millón 495 mil de unidades, pero ese número sin duda sería mayor si marcas como Geely y, más que nada BYD, reportaran sus ventas. Nadie duda que esta última es un éxito absoluto. Ya es casi imposible salir a las calles sin ver uno o varios autos de esa marca china. Pero no sabemos si vendieron 50 mil, 60 mil u 80 mil.

Recientemente Chirey dejó de reportar sus ventas. Y en su caso, hasta se puede entender la estrategia. Al reportar números tan negativos durante un período ya largo de tiempo, algunos posible clientes podrían sentirse desincentivados a adquirir algunos de sus modelos, considerando que una marca que vive una caída de volumen de ventas fuerte y continuada podría no estar tan sólida en el mercado. Obviamente nadie quiere comprar un auto de una marca si piensa que ésta saldrá pronto del mercado. Ojo, no estoy diciendo que esto va a pasar, simplemente resalto e insisto que su estrategia de ya no reportar las ventas puede deberse a la intención de no proyectar la imagen de una marca en decadencia en el mercado mexicano. Hay rumores que dicen que varias marcas chinas se están uniendo y aconsejando a que no reporten sus ventas.

Es, sin embargo, un problema relativamente fácil de resolverse, si las autoridades nacionales simplemente deciden difundir el número de autos realmente matriculados en el país. Porque todos, tarde o temprano, necesitan placas para circular (los permisos no deberían existir, pero ese es otro tema). Debido a la importancia de conocer el verdadero número de autos circulando en país y otorgar a fabricantes y distribuidores que han invertido en México, las herramientas necesarias para planificar sus negocios, así como al público más tranquilidad para poner su dinero en el segundo mayor gasto de las familias después de una casa, sería magnífico si nuestra presidenta obligara a difundir la lista de matrículas, separadas por marcas y modelos. Así de simple.