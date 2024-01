¿Qué es la misteriosa Deep Web? Estas son algunas cosas que deberías saber

Hasta este punto, la Deep Web dejó de ser un secreto. Incluso los menos especializados en tecnología han leído o escuchado hablar de ella.

Hay mucha información en Internet que intenta explicar qué es y cómo funciona, pero eso no significa que todo lo que se dice sobre ella sea verdad. Compañías expertas en ciberseguridad como ESET motivan a sus usuarios a aprender más sobre la Deep Web y sus características para que se mantengan seguros y sean precavidos.

Aquí te explicamos algunos puntos básicos que debes tomar en cuenta sobre la famosa web profunda.

¿Qué es la Deep Web?

Se habla mucho de ella, pero ¿sabes realmente de qué se trata? ESET define a la Deep Web como la "parte de Internet que no ha sido indexada por algún tipo de buscador". Eso quiere decir que no es posible acceder a ella a menos que cuentes con la dirección exacta.

Más allá de su imagen negativa, en la web profunda también coexisten otro tipo de contenidos. Elegir indexar o no un sitio en los motores de búsqueda puede obedecer a varios motivos, no solo la ilegalidad. En ese sentido, hay muchas cosas que probablemente no conozcas de la Deep Web. Estos son algunos mitos y realidades que debes tener en la mira.

¿Todo el contenido de la Deep Web es ilegal?

ESPECIAL/ Foto de Markus Spiske en Unsplash

Cuando se habla de esta parte de Internet, normalmente se asocia con algo negativo. Al tratarse de un espacio sumamente grande y al no ser controlado por un buscador, circulan grandes cantidades y tipos de información. Aunque es difícil su clasificación, ESET ofrece un panorama general sobre lo que puedes encontrar en la Deep Web, contenido que no necesariamente es ilegal:

Información tipo multimedia

Documentos

Sitios web privados

Sitios con restricciones de acceso por seguridad

Contenido malicioso

Material que puede variar dependiendo del tipo de acceso o web contextual

Sin embargo, debes estar alerta. Si bien, la web profunda presenta algunas ventajas, como el anonimato, sus mismas características pueden utilizarse para propósitos maliciosos.

¿Es peligroso acceder a la Deep Web?

Navegar en la Deep Web no es tan fácil como buscar algo en Google. Requiere de pasos complejos que le puede tomar mucho tiempo y esfuerzo a los usuarios menos experimentados. Sin embargo, el verdadero problema es la extensa y variada información que puedes encontrar en la web profunda. ESET advierte sobre la falta de control en quién puede acceder a ella.

Esa característica facilita la propagación del contenido malicioso, el cual puede ser potencialmente peligroso para tu seguridad en línea. Toma precauciones para evitar que suceda. De igual forma, debes saber que existen datos cuyo acceso puede ser considerado un delito, dependiendo el lugar donde te encuentres.

Lo mejor es un uso responsable

Para la compañía de ciberseguridad, conocer, informarse y hacer un uso responsable de la tecnología son herramientas primordiales para protegerse de los peligros en línea. Aunque a simple vista, y más tratándose de la Deep Web, consideres que evitar el tema es la opción más viable, en realidad puede ser todo lo contrario.

FS