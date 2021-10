Frente a la entrega del Premio Nobel de Medicina, dirigido a la ciencia, las opiniones se han polarizado, pues, como era de esperarse, existía la expectativa que las y los responsables de la creación de las vacunas contra el COVID-19 fueran reconocidos.

Sin embargo, esto no ocurrió así, pues el comité organizador optó por distinguir a otros avances científicos fundamentales, que desde hacía años sorteaban como unos de los favoritos para obtener el galardón.

Ante dicha decisión, la opinión del gremio científico ya cobra relevancia, pues son muchas y muchos los que expresan su decepción frente a la "omisión" de las vacunas anti-COVID-19, particularmente a aquellas que fueron diseñadas con la metodología de ARN mensajero (ARNm), como los preparados de Pfizer y Moderna, unos de los primeros en ser aprobados para uso de emergencia desde el inicio de la pandemia.

"La gente del Premio Nobel podría haber hecho algo con el premio de este año para ayudar directamente a los esfuerzos de salud global durante una pandemia de 100 años. Y eligieron no hacerlo. Esto es un abandono total. Es una decisión indefendible que costará vidas", escribió Alexey Merz, biólogo celular de la Universidad de Washington, ubicada en Seattle.

La publicación de Merz ocurrió luego que se premiara al estudio de sistemas complejos, específicamente, a la investigación sobre los mecanismos detrás de los sentidos ganara el premio de medicina, también conocido como de fisiología, de este año.

Sin embargo, algunas de las personalidades implicadas en la entrega del Nobel aseveran que por la trascendencia y el impacto que significan las vacunas contra el COVID-19, no es una improbabilidad que en una de las ediciones más próximas "reciban una llamada de Estocolmo", región en la que se lleva a cabo la entrega de la estatuilla.

"El desarrollo de vacunas de ARNm es una maravillosa historia de éxito que ha tenido enormes consecuencias positivas para la humanidad. Y estamos todos muy agradecidos con los científicos", dice Göran Hansson, secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, que selecciona a los ganadores del premio.

"Este es un tipo de descubrimiento que recibirá nominaciones. Pero tenemos que tomarnos un tiempo", profundizó.

No es el año del ARNm

Hansson señaló que la ausencia de nominaciones para las vacunas se debe, en gran parte, porque las solicitudes debían presentarse antes del mes de febrero, sólo dos meses después de los inóculos comenzarán a circular y ser administrados en algunos sectores de la población, entre ellos, el personal sanitario, personas con más de 60 años y, en algunas partes del mundo, mujeres embarazadas, así como en quienes padecían alguna comorbilidad.

Aunado a esto, el experto expresó que, aún hoy, la eficacia de las vacunas se encuentra en un proceso de evaluación: "El seguimiento realmente todavía está sucediendo ahora".

Por su parte, Santo Fortunato, físico y director del Indiana University Network Science Institute, mencionó que la falta de reconocimiento hacia las vacunas anti-Covid se asemeja con lo que ocurrió con la teoría de Albert Einstein, sobre las ondas gravitacionales. Estos descubrimientos tuvieron lugar en 1951, pero no fue sino hasta un sigo después, cuando un grupo de físicos las herramientas para detectarlas, en 2016. En 2017, ganaron el premio Nobel de Física.

A su vez, la vacuna de ARNm ocurrió en 1990, pero los avances se efectuaron hasta la década de los 2000. El impacto de esta tecnología, además, se vislumbró a finales del 2021 y lo que va de este año.

"No me sorprende que no haya sucedido este año. No tengo ninguna duda de que se otorgará muy pronto", consideró Fortunato.

La falta de un premio Nobel no priva a las vacunas de ser aplaudidas por otros galardones. En septiembre pasado, uno de los premios Breakthrough fue entregado a dos científicos que desarrollaron modificaciones que silenciaron las respuestas inmunitarias no deseadas, ejecución clave para la fabricación de vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech.

Los mismos investigadores -además- ganaron uno de los premios anuales de la Fundación Lasker (considerados por algunos como predictores de premios Nobel), por lo que las expectativas apuntan a que pronto alcanzaran a este galardón internacional.

JL