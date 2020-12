El furor por la nueva consola de PlayStation no cesa, especialmente entre cazadores de ofertas que buscan hacerse de la novedad de Sony al mejor precio a través de Internet, que ahora deberán estar especialmente atentos a lo que pretendan comprar, al menos si lo hacen en eBay mediante los denominados ‘bots’.

“Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta!"

Con precios variables que rondan los 500 dólares, diversas ofertas en el sitio web de compraventa global parecen dignas de aprovechar, pero es el sentido común el principal objetivo de quienes por alguna razón se encuentren con estos anuncios, pues al leer a detalle la descripción del artículo la realidad sale a relucir y lo que está en venta es una fotografía del PS5 impresa en papel común.

“ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre”, se describe en la publicación. Posteriormente hace énfasis en quienes podrían ser los principales compradores: “Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5”, concluye.

La descripción de la "oferta" era muy detallada.

Durante los últimos días esta oferta ha circulado, primero en eBay, y ahora también en las redes sociales luego de que esta se replicara entre diversos usuarios desde diversas locaciones del mundo, al parecer en venganza de aquellas personas que buscan adquirir la consola para revenderla a un precio mucho mayor haciendo uso de la inteligencia artificial.

Aunque al momento el origen de este anuncio es incierto y muchos similares ya han sido finalizados, las redes sociales ya hacen lo suyo volviéndolo viral, y con la esperanza de que sirva también como lección no únicamente para combatir a los ‘bots’, sino también para quienes no acostumbran leer a detalle las descripciones de los artículos que están por comprar a través de Internet.

RG