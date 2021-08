OnlyFans al fin tendrá su app... pero sin desnudos

OnlyFans es todo un fenómeno en internet. Su mérito no ha sido tanto atraer a millones de usuarios sino el generar un negocio multimillonario del que se benefician los creadores de contenido. La razón principal de su éxito es que no tiene censura, lo que muchos han aprovechado para subir imágenes y videos para adultos. Pero hacía falta algo, una app móvil que al fin ya está disponible, solo que con un cambio, no se permitirían desnudos.

“No se está monetizando y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores”

Por mucho tiempo los usuarios de OnlyFans le han preguntado a Tim Stokely, el director ejecutivo de la plataforma, por qué no tiene una aplicación móvil. Recordemos que los 130 millones de personas que utilizan el servicio cada mes tienen que ir al sitio web.

La razón de ello es que tanto Apple como Google tienen reglas en sus tiendas de aplicaciones que no permiten servicios con contenido para adultos.

Sin embargo OnlyFans ha encontrado la manera de contar con su propia aplicación sin violar las reglas de las grandes tiendas. Su app llamada OFTV ofrecerá los videos con muchas de las estrellas más grandes de OnlyFans, a menos que su fama se deba a la desnudez.

La aplicación ofrece una biblioteca de más de 800 videos, incluida la serie original "Desbloqueado", que presenta conversaciones con creadores como Mia Khalifa, Bella Thorne y Holly Madison. También incluye videos originales de instructores de pilates, chefs y podcasters, pues vale la pena señalar que en la plataforma hay mucho más que contenido erótico.

Only Fans: Los detales sobre OFTV

La aplicación OFTV está disponible en todos los dispositivos principales, incluidos iOS, Android, Roku y Amazon Fire.

La compañía no planea ganar dinero con OFTV, al menos no de inmediato. El servicio es gratuito y no incluye publicidad. En cambio, es una herramienta de marketing para los creadores y para la marca OnlyFans.

"OFTV proporciona una manera súper conveniente para que los fanáticos vean contenido de los creadores favoritos", dijo Stokely al medio Bloomberg. "No hay contenido para adultos en OFTV. Debido a que no se está monetizando y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones".

OnlyFans lanzó por primera vez la aplicación en enero, pero no la había promovido. A partir de esta semana, la compañía comienza un impulso para dirigirse a las personas que aún no usan OnlyFans.

Además, la nueva aplicación es parte de la estrategia de la compañía para deshacerse de su reputación como proveedor de pornografía y cambiar su marca para convertirse en una herramienta vital para todos los creadores en línea en donde pueden vender mucho más que contenido para adultos.

Y es que su modelo ha resultado muy atractivo para millones pues en poco tiempo permite ganar buenas cantidades de dinero, a diferencia de otras redes sociales en donde dependen de los anuncios o tienen que esperar a que los sigan cientos de miles de personas.

Así, la nueva app espera ser para OnlyFans la entrada para nuevos creadores y suscriptores que la ayuden a cambiar su imagen y le den un nuevo impulso hacia el futuro. Aunque eso no quiere decir que pretenda alejarse de los creadores, en especial mujeres, que la hicieron popular en un inicio.

