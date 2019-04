Niños deben evitar pantallas electrónicas y el sedentarismo: OMS

Con el fin de evitar estilos de vida sedentarios y reducir el sobrepeso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que los niños deben evitar el uso excesivo de pantallas electrónicas, o estar sentados mucho tiempo frente al televisor.

"La infancia es un periodo de rápido desarrollo físico y cognitivo, en el que se adquieren hábitos y rutinas que pueden marcar los niveles de actividad física durante toda la vida"

"Los comportamientos sedentarios, ya sea usar un transporte motorizado en lugar de andar o ir en bicicleta, estar sentado en el pupitre en la escuela, ver la televisión o jugar con pantallas son cada vez más predominantes y están asociados con la mala salud", refirió.



Indicó que entre los dos y los cinco años los niños deben uso los dispositivos electrónicos una hora al día. "Si es menos, mejor".



"El sueño también influye en el bienestar físico y dormir pocas horas está relacionado con el sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia, así como con problemas mentales entre los adolescentes", consideró.



Las recomendaciones por primera vez emitidas por la OMS este día, están dirigidas a legisladores y profesionales en el ámbito de la salud y la educación.

EFE / M. Trezzin



Según la Organización los menores de un año deber pasar al menos 30 minutos boca abajo a lo largo del día, no pasar más de una hora sujetos en cochecitos, sillas o portabebés.



Además, no deben usar tabletas o pantallas eléctronicas y los bebés de 0 a 3 meses deben dormir entre 14 y 17 horas al día, mientras que los de 4 a 11 meses deben dormir de 12 a 16 horas al día.



Dentro de las recomendaciones dijo que los niños de uno y dos años deben tener tres horas de actividad física a lo largo del día, así como no pasar más de una hora sujetos en cochecitos, sillas o portabebés.





Según el reporte de la OMS, no deben utilizar pantallas hasta los dos años y después, durante una hora al día como máximo, además dormir de 11 a 14 horas al día, incluyendo siestas.



Respecto a los niños de tres y cuatro años de edad, las recomendaciones son que al menos deben tener tres horas de actividad física, de las cuales una hora debe ser de intensidad moderada a vigorosa.



Además, no deben pasar más de una hora sujetos o estar sentados durante mucho tiempo, no más de una hora con uso de pantallas al día y dormir de 10 a 13 horas.



La OMS consideró que "la falta de actividad física es un factor de riesgo que contribuye al sobrepeso. Se sabe que un 23 por ciento de los adultos y un 80 por ciento de los adolescentes obesos no se mueven lo suficiente, pero no hay datos comparables para niños pequeños".

Refirió que "la infancia es un periodo de rápido desarrollo físico y cognitivo´, en el que se adquieren hábitos y rutinas que ´pueden marcar los niveles de actividad física durante toda la vida´".



El organismo consideró que para elaborar las recomendaciones, estudió 277 artículos médicos y 10 estudios en cinco países con casi siete mil 500 participantes.



Según los estudios disponibles, los beneficios de pasar menos tiempo viendo la televisión o jugando videojuegos incluyen la reducción de grasa corporal, un mejor desarrollo motor y cognitivo, así como salud psicosocial.

"La actividad física debe comenzar en los primeros meses de vida. Pasar 30 minutos al día boca abajo ayuda a los bebés a fortalecer el cuello y la espalda, mejorando sus movimientos y reduciendo las posibilidades de deformaciones en el cráneo. Además, si los bebés pasan al menos cinco horas al día moviéndose libremente, se reduce el tejido adiposo", mencionó.



La OMS distinguió el tiempo que el niño pasa solo, frente a una pantalla, y el tiempo que pasa haciendo alguna actividad tranquila, pero acompañado de una persona adulta. "Leer a un niño o contarle cuentos, mientras está sentado o tumbado, ayuda con su desarrollo intelectual".

AC