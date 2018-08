Niño se traga silbato y se escucha al toser

El caso de un menor de cuatro años que producía un silbido al toser llamó la atención de médicos que lo atendieron.

The New England Journal of Medicine consignó el suceso en una publicación de este mes por doctores de Nueva Delhi, India.

Explica que el niño fue llevado a una clínica tras dos días con una tos persistente. Sus padres dijeron que había estado jugando con un silbato antes de presentar molestias.

Aunque una radiografía no mostraba algún objeto extraño en el pecho del pequeño, sí indicaba una inflamación y aire atrapado.

Tras realizar una broncoscopía, se le retiró un silbato que estaba obstruyendo un bronquio.

El reporte agrega que el niño se encontraba bien tras un chequeo realizado un año después.

IM