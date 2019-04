Neri Vela, orbita alrededor de la 4T

A un año de respaldar públicamente en Jalisco el proyecto político de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela mantiene su apoyo al ahora presidente de México, a pesar de las críticas suscitadas por su postura y de la oposición de sectores de la opinión pública a las políticas de la actual administración.

“Sigo teniendo mucha confianza en el actual gobierno y su gabinete, estoy seguro de que México va a mejorar”, aseguró. “Tenemos que entender que apenas llevamos unos cuantos meses, y hay algunos problemas más urgentes por resolver que otros, pero creo que nunca habíamos visto un presidente tan activo y trabajador”, declaró en entrevista para EL INFORMADOR.

El pasado 27 de abril de 2018, el primer astronauta mexicano de la historia en orbitar el espacio exterior se pronunció a favor de votar a AMLO en las pasadas elecciones presidenciales, en una conferencia de prensa realizada por la Universidad de Guadalajara.

En respuesta, López Obrador agradeció el apoyo de Neri Vela en Twitter. “Es un gran científico, el único (sic) astronauta mexicano y está demostrando ser un buen ciudadano. No lo decepcionaré y siempre estaré a la altura de quienes, como él, desean un cambio verdadero”, posteó.

Volviendo al presente, Rodolfo Neri Vela considera que su apoyo a López Obrador le ha cerrado puertas y atraído muchas críticas. Sin embargo, persiste en su visión positiva del actual mandatario.

“En lo personal admiro su fortaleza, digan lo que digan otras personas”, dijo. “No faltaron quienes me criticaron, me cerraron puertas, y la gente es libre de dar su opinión, pero estoy seguro de haber hecho lo correcto, de que tendremos un buen presidente y de que habrá resultados muy interesantes”.

Neri Vela, nacido en 1952 en Chilpancingo, fue el segundo astronauta latinoamericano en viajar al espacio, tras formar parte de la Misión STS-61-B del transbordador Atlantis en noviembre de 1985, cuyo objetivo era instalar tres satélites en la órbita de la Tierra, incluyendo el satélite mexicano Morelos II.

De regreso a la Luna en 2024: Marte, hasta finales de la década de los 30

El cosmonauta e ingeniero mexicano adelantó en Jalisco Talent Land el futuro de los viajes espaciales a nivel mundial. Hacia el 2024, el ser humano volverá a pisar la Luna y ya no solo serán astronautas estadounidenses sino de otros países, ya que serán misiones impulsadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y agencias espaciales de naciones económicamente desarrolladas.

“En los próximos dos años, sabremos de convenios entre los Estados Unidos y otros países aliados que han trabajado muy de cerca con la NASA sobre todo desde hace 15 años en la construcción y diseño de la actual Estación Espacial Internacional”, relató Neri Vela.

El propósito de regresar a nuestro satélite, tras 50 años de visitarlo por primera vez, no solo será “dar otro paso pequeño para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Hay dos proyectos esenciales: visitar el polo sur de la Luna; e instalar un portal que orbite a su alrededor, el cual fungirá como base espacial tanto para los cosmonautas que visiten la Luna, como para los que en un futuro volarán al planeta Marte.

“El descenso ahora se hará muy cerca del Polo Sur porque allí se ha descubierto mucho hielo y habrá que aprender a ver si es posible obtener de él combustible para recarga de vehículos espaciales, y procesarlo para que se convierta en agua potable para los seres humanos”, explicó.

Respecto a la conquista de Marte, Neri Vela asegura que “poco a poco, la ciencia ficción se volverá realidad”, pero algunos obstáculos harán que este sueño tarde mínimo dos décadas para que se den los primeros intentos de alcanzar el “planeta rojo”.

“El objetivo sin duda es enviar a seres humanos a Marte, pero primero hay que hacer otros proyectos para asegurar el éxito. Los viajes a Marte no podrán ser hechos sino hasta fines de la década de los años 30 y hay temas por resolver, principalmente médicos, de logística en cuanto a la carga de combustible, de instrumentos y alimentos, antes de enviar seres humanos”, dijo para EL INFORMADOR.

La Agencia Espacial Mexicana, una agencia “patito”

El escaso respaldo presupuestal a la Agencia Espacial Mexicana (AEM), así como los pocos proyectos públicos impulsados, han provocado que México carezca de un área espacial fuerte y competitiva a nivel mundial, criticó Rodolfo Neri Vela.

“Esperamos que el presupuesto del gobierno crezca porque la Agencia Espacial Mexicana nació muy pobre, mientras que España, Brasil e incluso Argentina con todos sus problemas económicos, invierten cerca de 100 millones de dólares al año en sus programas espaciales, en México se ha mantenido en 5 o 6 millones de dólares”, puntualizó el ingeniero.

Neri Vela consideró que existen muy pocas universidades que impartan ingeniería aeroespacial para promover una futura carrera como astronauta, y la Agencia tampoco ha contribuido con ello al limitarse a enviar unos pocos estudiantes a estancias veraniegas en la NASA.

“Después de ocho años, nuestra Agencia Espacial ‘patito’ requiere una reconfiguración, una repensada de qué queremos hacer y llegar, o de plano cerrarla”, aseveró. “El problema de las universidades públicas es que nadan a su propio ritmo, no se ponen fechas de conclusión, y si no se acaba un proyecto, no pasa nada”.

El doctor especialista en comunicaciones por satélite aseguró que, si la AEM quiere colaborar con la NASA en sus futuras misiones espaciales, “tenemos que ser realistas, modestos, pero muy responsables. Tenemos que generar credibilidad, puntualidad, entrega de las cosas en la fecha que se requiere y funcionando. De lo contrario, nunca nos van a volver a invitar”.

También criticó a la AEM por atribuirse los éxitos de la industria aeronáutica mexicana, ya que según Neri Vela estos son independientes de la Agencia.

“A diferencia de la NASA, la AEM no ha hecho investigación para mejorar aeronaves. Lo que se ha logrado en el campo aeronáutico es propio de las plantas que se han instalado para ensamblarlas, y la Agencia debió enfocarse en el desarrollo de nuevos materiales, sistemas de propulsión, de robótica, en vez de colgarse una medalla que no le corresponde”, manifestó.

Sin embargo, Neri Vela valoró el talento mexicano existente en el desarrollo de proyectos de tecnología satelital. “No se ha avanzado lo deseado en diseño de satélites con componentes nacionales, pero afortunadamente, desde hace cinco años, varias universidades del país están fabricando satélites pequeños llamados CubeSats o CanSats”.