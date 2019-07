Las diferentes maneras y medios para comunicar la ciencia

Un científico tiene que comunicar lo que hace, como un ejercicio de humildad y de aprendizaje para resolver sus propias preguntas. Diego Golombek, Neurocientífico.

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable” Leonardo da Vinci, ¿Qué beneficio tiene encontrar explicación a incógnitas si no se comunica?, Hay variedad de maneras para compartir descubrimientos y conocimientos científicos. Un medio para su difusión es a través de las comunidades de índole científico y tecnológico que difunden información e interactúan con sus miembros mediante la realización de conferencias, talleres y reuniones. En ellas se pueden compartir experiencias y crear lazos de conocimientos, generando a su vez oportunidades de crecimiento en las personas que participan en ellas. La información científica se hace accesible en plataformas como redes sociales, paginas o blogs tomando un roll muy importante, pues el internet y las redes sociales son la principal fuente de información sobre ciencia para las personas de 15 a 44 años según resultados de una encuesta de percepción social de la ciencia realizada en 2018 por FECYT (Fundación española para la ciencia y la tecnología).

Con esto, la difusión adquiere un mayor alcance, ya que jóvenes estudiantes y profesionales pueden tener fácil acceso a estas comunidades a través del internet y sus dispositivos móviles. Además, de esta manera las personas interesadas en estas temáticas tienen acceso a información verídica inclusive en sus redes sociales y pueden interactúan con personas con el mismo interés de crear, aprender y crecer en áreas científicas y tecnológicas. También un beneficio de las comunidades es el “networking” en donde se crea una red de contactos que dan mejores oportunidades y apoyan a que el interés de las y los jóvenes por la ciencia y la tecnología crezca. Las y los jóvenes serán futuros científicos e ingenieros que realizarán nuevos descubrimientos en muchas áreas, ahí radica la importancia de difundir la ciencia, de acercarla a la sociedad, de aquí parte la calidad de vida al innovar para mejorar.

Dara Bigvai Pelayo

ECOS DEL DEBATE

Los formatos de internet son adecuados para comunicar la ciencia

La investigación científica no tiene razón de ser si no se divulga a través las distintas comunidades científicas y entre personas sin conocimientos especializados en ámbitos científicos, en este panorama el internet funge como catalizador de impulso a la hora de comunicar la ciencia, mediante revistas y artículos científicos, o divulgación por redes sociales, pues este tiene un mayor rango de alcance a comparación de los medios de comunicación que otrora se encargaban de difundir la información a las masas.

Arath Ramirez, Participante Mar Adentro.

Desde el año 2002 la Fundación (FECYT) realiza anualmente una encuesta de Percepción Social de la Ciencia que ha puesto de manifiesto el creciente interés de la sociedad por los temas científicos, lo que conlleva a que el internet sea viable para comunicar cualquier avance dado que no solo es divulgar si no transferir conocimiento a la sociedad, en este sentido, la ciencia gana, ya que refuerza su reputación y hasta puede haber algún patrocinador para un área de investigación específica.

María Guadalupe Alatorre, Participante Mar Adentro.

La ciencia como herramienta para ser imparables

Entrevista a Helena González

Helena González es una Bióloga y comunicadora científica de origen español, fundadora de “Big Van Científicos sobre ruedas”. Helena se describe a sí misma como “una apasionada de la ciencia y el teatro, en ocasiones demasiado apasionada, tiendo a meterme en muchos proyectos que me mueven, todos tienen una parte científica, teatral y social de cooperación y de intentar hacer una inclusión de distintas comunidades al ámbito de la ciencia. Al final, Elena es una apasionada de muchas cosas que intenta combinar en un único formato y desde ahí es donde nace el Big van, Científicos sobre ruedas, un conjunto de formatos que engloban mis tres pasiones que son la ciencia, la cooperación internacional o la cooperación más a nivel local y el diálogo”.

Helena ha sido testigo de las desigualdades que ocurren en la educación y la importancia de trabajar para erradicarlas, luchar contra las injusticias es un valor que reconoce en sí misma, “quizá sea porque he nacido en un seno de una familia donde se trabajaba mucho ese tipo de compromiso social, siempre he hecho voluntariados, siempre he hecho cuestiones para intentar luchar contra esas injusticias que en principio parecen que no puedes hacer nada contra ellas pero que mucha gente pequeña trabajando, pueden llegar a transformar la sociedad”.

En este sentido, Helena considera a la ciencia como una herramienta con la que puede combatir las injusticias, “hace que la sociedad sea mucho más crítica (la ciencia), por tanto, mucho más democrática; es una herramienta para poder cuestionarse las cosas que nos rodean... una sociedad no informada nunca puede ser realmente democrática”.

Ella reflexiona el papel que juegan los jóvenes en la sociedad y comenta: “el público joven será el futuro, y ahora mismo tenemos muchísimos retos sociales que hay que afrontar desde una visión muy científica y crítica, fomentar una reflexión profunda en torno de la ciencia y en torno de los retos sociales que tenemos actualmente”.

Ante este panorama, Helena menciona que, a diferencia de otras épocas, ahora las y los jóvenes cuentan más herramientas de aprendizaje. “Afortunadamente, la educación está saliendo de lo que llamamos ‘los templos del saber’, que eran los dueños y los guardianes de todos los saberes y de toda esa educación, ahora tenemos el internet, canales de YouTube, los páginas web donde podemos encontrar información muy accesible y de mucha calidad” pero claro, con una gran advertencia “mucho cuidado, porque también nos desinforma, el reto está en los jóvenes en saber distinguir cuales son las noticias y cual es toda la información y cual es información de charlatanería, gente que por algún interés quiere tergiversar los datos, porque si sabemos utilizar bien todas esas herramientas que nos da internet en general, podemos ser imparables”.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Nunca perder las ganas de aprender, quizá ahora como jóvenes lo ven como muy normal, hay que educarse, hay que leer, hay que aprender, hay que informarse pero que les acompañe durante toda la vida, porque las ganas de aprender y todas las capacidades que eso te da, es ser personas completamente invencibles y nada manipulables, entonces por mucho que crezcan, por mucho que tengan un trabajo y por mucho que tengan que tener una familia y una vida mucho más estable, por favor nunca les dejen las ganas de aprender, informarse y de mantener esa curiosidad por el mundo que los rodea”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Carl Sagan, comunicación de éxito

Carl Sagan nació el 9 de noviembre de 1934, Nueva York, proveniente de una familia modesta, fue astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador científico. Muere el 20 de diciembre de 1996.

Estudió Ciencias en la Universidad de Chicago, donde participó en la “Ryerson Astronomical Society” y al pasar un año obtuvo un máster en Física además de estudiar un doctorado en Astronomía y Astrofísica.

Fue un hombre defensor del escepticismo además de ir en contra de las pseudociencias, predijo el calentamiento global como “un peligro creciente”, también se desarrolló como participante activo del proyecto Apolo, además de escribir el libro de “Los dragones del Edén”, por el cual, fue galardonado con un Pulitzer; el libro expone la evolución del ser humano, la función del cerebro y los mecanismos de este y de los antagonistas.

Posteriormente desarrolló la serie de televisión “Cosmos”, donde muestra a la ciencia y la civilización y su desarrollo en conjunto, basándose en la antigua Alejandría, jeroglíficos, la muerte del Sol, entre otros.

Carl Sagan fue de los científicos más dedicados al hablar de la divulgación científica, ya que buscaba la manera en que la sociedad fuera consciente de los avances científicos, así como despertar el cuestionamiento social.

Diez notas positivas

Ingenieras mexicanas desarrollan aplicación para traducir Lengua de Señas y van a concursar a San Francisco. Industrias textiles de Paris diseñaron pasarela de ropa con materiales ecológicos. Mexicana emprende negocio de papel reciclado a base de sargazo. Estudiante de San Luis Potosí desarrolló proyecto para degradar unicel con aceite de naranja. Clavadistas mexicanas ganaron medalla de oro en el Mundial que se lleva a cabo en Italia. Elisa Carrillo gana el premio Benois de la Danza, posicionándola como la mejor bailarina del mundo del 2019. Aerolíneas Francesas invertirán a partir del 2020 en hacer transportes aéreos ecológicos. La Brigrada de Vigilancia Animal rescata a un tlacuache, un ave exótica y zarigüeyas en la CDMX. Científicos de las universidades Temple y Nebraska lograron curar a unos ratones de VIH e iniciarán experimentos con humanos el año entrante. La CCM rehabilita los museos del Estado de México por primera vez, logrando así mayor cantidad de visitantes.

Mar adentro propone

Para leer...

“Tenemos menos genes que un brócoli, y se nota” de Helena González

Para saber…

De acuerdo a la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) 2017, la población mexicana está más interesada en conocer temas de Medicina o Ciencias de la Salud.

Para saber…

De acuerdo a la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) 2017, el medio más frecuentado para informarse sobre ciencia son las revistas especializadas.