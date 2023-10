Esta edición de la Comic Con de Nueva York, es la primera convención desde que la Inteligencia Artificial (IA) generativa ganó popularidad, una tecnología temida por los dibujantes, ya que con un par de clics cualquier persona puede crear una ilustración basándose en sus trabajos.

Este multitudinario evento de cuatro días, que termina este domingo y al que mucha gente asiste disfrazada de sus personajes favoritos, está dividido en varias secciones, como un área dedicada a los videojuegos, otra a la venta de artículos de colección, una para paneles con expertos, una de "photocall" para sacarse fotos con estrellas de Hollywood y otra dedicada exclusivamente a los dibujantes.

En esta última, ilustradores de todo el mundo se reúnen en diferentes puestos para charlar con sus admiradores, dar consejos a nuevos talentos, vender sus dibujos y hacer ilustraciones bajo demanda.

A los creadores les piden tanto que dibujen sus propios personajes, como que hagan un retrato o que dibujen un personaje específico, como puede ser Harley Quinn, Batman o un personaje más de nicho, en su propio estilo.

Todas estas cosas las pueden hacer en cuestión de segundos herramientas como DALL-E (que al igual que ChatGPT forma parte de OpenAI) o Midjourney, ya que estos mecanismos, pese a no tener el permiso de los artistas, pueden recrear y combinar cualquier estilo.

El dilema ético

El ilustrador español David Baldeón, quien ahora colabora con Marvel Comics, cuenta que estas herramientas pueden ayudar a los creadores a ser más rápidos, pero que no las utiliza por los "muchísimos problemas éticos que plantean".

Además, Baldeón no cree que el nombre que se le da a esta tecnología es el correcto, pues no es "inteligente" porque "no crea absolutamente nada".

"El arranque que ha tenido (la IA generativa) es básicamente agarrar el material de autores sin pedir permiso, sin preguntar y generar un material que es la media aritmética de todo lo que se ve", recalca.

Una opinión similar se puede escuchar también entre músicos, compositores, fotógrafos, escritores y guionistas.

