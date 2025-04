Una juez de Miami fijó el 28 de abril como plazo para iniciar el juicio civil con el que el gobierno de México busca recuperar 600 millones de dólares de las arcas nacionales y que terminaron ilícitamente en manos del exsecretario Genaro García Luna y sus cómplices, mientras abogados de las partes aseguraron haber logrado, un acuerdo, "en principio".

La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, advirtió que las partes tienen hasta ese 28 de abril para alcanzar el acuerdo o para que inicie el juicio. De lo contrario, señaló, la demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será desechada.

Los abogados de las partes dijeron a la jueza que "en principio", se ha alcanzado "un acuerdo para resolver todos los temas".

El pasado 15 de noviembre hubo una reunión de mediación, tras la cual comenzaron los acercamientos para alcanzar un acuerdo. El juicio estaba previsto para iniciar el pasado 13 de enero, pero las partes pidieron aplazarlo para abril, a fin de tratar de alcanzar un acuerdo que cancele procesos penales y administrativos en México.

El gobierno mexicano señala que, con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales. El gobierno asegura que los recursos fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.

El 21 de septiembre de 2021, la UIF presentó una demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos. Se aseguraron 19 propiedades de García Luna y sus cómplices.

La demanda reclama 28 inmuebles en Florida, de los que 18 ya fueron vendidos; 12 antes de que se iniciara el litigio y seis después. Según la UIF, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006.

La jueza se quejó de la lentitud con que avanza el caso. "No concederé una nueva moción del gobierno de México. Si no actúa o no aprueba [el acuerdo entre las partes], pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar. No hay nada más que yo pueda hacer", dijo.

Te puede interesar: SRE ofrece asistencia a mexicanos en Vancouver tras atropellamiento

Curt Flood, abogado defensor de los Weinberg, explicó a Walsh que aunque el acuerdo no requiere aprobación del Congreso, sí implica retos legales que requieren "soluciones creativas" y que debe ser avalado "al más alto nivel" en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra Mauricio Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Jonathan fue detenido en Madrid en diciembre de 2023.

García Luna fue condenado en octubre de 2024 a 38 años y ocho meses de prisión por un tribunal en Nueva York, tras ser declarado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de "millones de dólares en sobornos". Además, el juez que llevó el caso, Brian Cogan, le impuso una sanción de 2 millones de dólares.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV