Galileo Galilei, un genio universal

Somos diminutos en el infinito, pero con ideas del tamaño de una galaxia. Una gran mente permea al paso del tiempo, así como la de Galileo Galilei, un genio que este 8 de enero cumple 377 años de haber dejado este mundo, pero que sentó las bases de la física y la astronomía. Un matemático y científico de la época del Renacimiento. Este personaje de origen italiano, entre varias de sus hazañas, refrendó la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, sobre que la Tierra y los demás cuerpos celestes giran alrededor del Sol y no que la Tierra era el centro de todo como se explicaba en el geocentrismo.

Los genios nunca han sido del todo entendidos y aceptados en las sociedades, desde que el mundo es mundo han tenido que lidiar con la oposición, el miedo a los desconocido, la religión y demás tabúes que incluso en este siglo XXI siguen permeando; así le pasó a Stephen Hawking, Steve Jobs y décadas más atrás a Albert Einstein, por mencionar algunos. Entonces, Galileo, al ser uno de los precursores sobre las leyes del universo de cuatro siglos atrás, era obvio que se le iba a tachar de hereje y más en una sociedad tan conservadora y religiosa como la italiana de aquel entonces.

Según cuenta Ana Luisa Guerrero para el portal http://www.conacytprensa.mx en el artículo “Calle Galileo”, el astrónomo fue condenado por la Santa Inquisición a prisión perpetua y se le obligó a abandonar sus ideas revolucionarias para así poder permanecer en arresto domiciliario de por vida.

Aunque mientras decía la abjuración, no abandonaba del todo su postura al expresar “Y sin embargo se mueve”, frase que aún hoy resuena con gran fuerza y que es una de declaración que tiene una significación transgresora, pues ratifica que aun cuando todo esté en contra, uno debe ser fiel a lo que piensa y siente, sin duda nuestras clases de física en preparatoria y secundaria tendrían más trascendencia si conociéramos las razones y pasiones de un personaje como éste por la sabiduría, más allá de lo que aportó al mundo.

El científico murió en Arcetri a los 77 años el 8 de enero de 1642. Pero el tiempo le iba a dar la razón y siglos después, incluso el mismo Vaticano, reconoció sus aportes al mundo y lo destacó como una de las mentes brillantes que hizo evolucionar al mundo.

De los telescopios al descubrimiento

Remontándonos décadas antes de su muerte, en 1610, se dice que a partir de un 7 de enero, este genio de la astronomía, hizo uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad: encontró los cuatro satélites de Júpiter: Ganimedes, Calisto, Ío y Europa. Pero es que antes de esta hazaña, para lograr lo que sus ojos vieron, fue porque dedicó también gran parte de su tiempo a la creación de telescopios.

“Galileo construyó más de 60 telescopios, pero como no dominaba la teoría óptica sus instrumentos eran de calidad muy variable, incluso él reconoció que solo algunos eran adecuados”, destaca Ana Luisa Guerrero en su artículo “Calle Galileo”.

En el portal https://www.muyinteresante.es, en el artículo “Curiosidades sobre Galileo Galilei”, Sarah Romero comparte que en 1606, Galileo construyó el termoscopio, precursor del termómetro y que además el científico fue el fabricante del primer telescopio astronómico que se utilizó para tales fines.

Aunque cabe decir que él no inventó el telescopio, lo perfeccionó, se tienen datos que el primero en conocerse fue en Holanda. “El perfeccionamiento del instrumento le llevaría a descubrir la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus o las manchas solares”, explica la redactora.

Los logros de Galileo no pueden solventarse sin los grandes pensadores que le antecedieron, como el mismo Copérnico, por ejemplo, así también de Pitágoras, Platón y Arquímedes, señala el portal, que era seguidor de la filosofía de estos personajes. Y es que nadie podría partir de algo que no conoce o no le significa algo y estas figuras fueron clave en sus investigaciones astronómicas y físicas.

Así también Galileo fue la referencia para los nuevos pensadores y científicos que como él, tenían la necesidad de seguir encontrando respuestas del infinito, tarea que hasta hoy prosigue y que seguirá aun cuando el hombre ya pisó la Luna, se lanzan cohetes espaciales, se ha hecho exploración en Marte y la tecnología nos ha simplificado la vida.

Galileo nació un 15 de febrero de 1564 en Pisa, su familia se dedicaba al comercio, y ésta quería que él se dedicara a la medicina, pero a él le interesaba la astronomía, el resto ya es una gran historia de vida.

MÁS MENTES BRILLANTES

Si quieres enterarte sobre la vida de otras mentes brillantes que revolucionaron al mundo, busca el libro “A hombros de gigantes” de Stephen Hawking editado por Planeta. En dicho texto, Hawking explica cómo los grandes hombres de ciencia como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein construyeron sus teorías a partir de las contribuciones de sus predecesores y cómo en conjunto han legado asombrosos conocimientos científicos.