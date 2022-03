Hace cuatro años, Alberto Vázquez Gómez, de 14, comenzó a interesarse y construir robots con Legos. Hoy, junto con 199 niños más, se encuentra en el evento clasificatorio de First Lego League México, en el Centro de la Amistad Internacional.

"Siempre me ha interesado la tecnología. No he ganado en otros concursos pero sí he ganado experiencia. Lo que más me gusta es ver cómo los otros concursantes innovan, pero también el compañerismo", compartió.

El equipo de Alberto, "WonkBot F4", proviene de la Escuela Técnica 157 "Severiano Casillas Ramírez". Esta es una de las 60 escuelas de Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Guanajuato que participan de manera híbrida en este evento denominado Cargo Connect.

En él, las niñas y niños aprendieron cómo los paquetes son transportados, clasificados y entregados a sus destinos. El reto consistió en generar nuevas formas de transportar productos en respuesta a las necesidades que el cambio global exige.

Álvaro Naranjo Camarena, de 14 años, también es parte del equipo WonkBot F4 y se encarga principalmente de armar el robot, pero también ayuda en la programación.

"Me interesan los robots desde que entré a la secundaria, pero este es mi primer concurso. Estoy feliz por venir, pero también nervioso de saber si funcionará", expresó.

Roberto San Martín, presidente de la Fundación RobotiX, detalló que cada año, el consejo internacional de First Lego League define un reto STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), sobre una temática de relevancia mundial relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

First Lego League es un programa educativo que introduce el STEAM a estudiantes entre 4 y 16 años a través del juego, la diversión y el aprendizaje práctico.

Para los hermanos Omar y Emilio Rodríguez de 14 y 12 años, de la escuela Secundaria Técnica 116, este es su primer año en una competencia.

"Desde pequeño me interesaba la programación y este tipo de robots", compartió Omar. "Me gustan los Legos y se me hace interesante trabajar en un proyecto de estos", añadió Emilio.

Sin embargo, ambos coincidieron en que lo mejor de acudir a los concursos es convivir con el resto de los participantes.

Durante este 2022, en México se realizan diferentes eventos de robótica en Coahuila, Ciudad de México y Estado de México.

Los mejores equipos de todos los eventos participarán en el Evento Nacional, que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en la Ciudad de México, y los equipos con mejor puntaje serán seleccionados para representar a México en los festivales internacionales de este año en California, Australia, Houston y Brasil.

