¿Facebook otra vez con fallas? Usuarios reportan problemas

El día de hoy miércoles 20 de marzo, usuarios reportaron nuevos problemas en las redes sociales de Meta. La página Downdetector reportó un incremento pronunciado de problemas detectados en las redes y aplicaciones de Facebook, Messenger e Instagram a partir de las 9 de la mañana. Incluso, en X, antes Twitter, varios usuarios comenzaron a preguntarse qué sucedía con el resto de sus redes sociales.

Las quejas presentadas son variadas. Algunos usuarios no pueden actualizar sus feeds, otros aquejan no poder publicar e incluso, para el caso de Facebook e Instagram, ciertos usuarios muestran que hay determinados perfiles que no pueden ser visitados. Además, las aplicaciones están fallando en mandar las notificaciones propias de su uso normal.

Este sería el segundo suceso en el mes tras la caída total de las aplicaciones el pasado 5 de marzo. Hasta ahora no ha habido comunicación oficial de parte de Facebook, Instagram o Meta, acerca de las fallas presentadas en varios usuarios de las plataformas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB