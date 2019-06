Extraen 40 toneladas de redes abandonadas en el Pacífico

Ocean Voyages Institute successfully removed over 40 tons(80,000 Lbs)of “Ghost Nets” & consumer plastics from the Pacific Gyre.This is the largest at-sea Pacific Clean Up to date #oceanplastic @NOAA @SylviaEarle @AdrianGrenier @SeaShepherd @Greenpeace @UNEnvironment #CleanOcean pic.twitter.com/mq9LznrNOc