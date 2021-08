Estudiantes crean prótesis electrónica de mano con utilidad y accesibilidad

Como parte de su proyecto final de la Especialidad en Automatización y Control, Jesús Mario Davizon López y Carlos Andrés Uriegas García de Alba, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica; y Daniel Paul Paredez Marhemberg (de Aguascalientes), de Ingeniería Electrónica, de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, diseñaron la “Prótesis electrónica de mano”, iniciativa con la que visualizan sea una nueva opción que beneficie a personas que se han visto afectadas en las extremidades superiores.

“Para nosotros este siempre fue un proyecto que sentimos muy personal, es una manera muy concreta de no solo usar los conocimientos de la carrera, sino aplicarlos a una necesidad muy clara de la sociedad, es algo con lo que nosotros podemos ver el resultado inmediato, que sería la sonrisa de la persona que se ponga la prótesis y el impacto que pueda tener en su vida”, explicó Carlos Andrés Uriegas García de Alba.

Los estudiantes destacaron que entre los principales objetivos del proyecto fue desarrollar la prótesis como una solución lo más tecnológicamente avanzada, pero teniendo presente las necesidades reales de personas que han sido amputadas de alguna extremidad superior, considerando que esta prótesis electrónica pudiera entrar en el mercado con costos accesibles.

“Parte de nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que muchas personas que tienen la necesidad de usar una prótesis lo intentan y no lo hacen, porque no le encuentran demasiada utilidad a la prótesis, no creen que les resuelve lo suficiente para usarla”, destalló Carlos Uriegas al puntualizar que esta prótesis fue diseñada con características específicas para que pueda facilitar la ejecución de actividades cotidianas como tomar un vaso, por ejemplo.

En este sentido, Jesús Davizon y Carlos Uriegas, comparten cómo idearon la prótesis con el objetivo también de que ésta pueda funcionar al mecanismo natural de una mano, pero considerando diversas funciones para garantizar un funcionamiento básico y primordial.

Integrantes. Jesús Mario Davizon López, Carlos Andrés Uriegas García de Alba y Daniel Paul Paredez Marhemberg. Cortesía

“Hicimos el diseño mecánico, que fue tal cual de la palma y dedos pensando en una prótesis para amputaciones transradiales, se tiene el codo y parte del antebrazo donde está el muñón. Nuestra prótesis incluye un poco de antebrazo, la mano y los dedos”.

El reto

Jesús Davizon y Carlos Uriegas destacan que la mano de la prótesis es capaz de movilizar los dedos -apertura y cierre de puño-, los dedos índice y medio tienen movimiento independiente, en tanto que el anular y meñique tienen movilidad compartida al servir más como apoyo, y por su parte el dedo pulgar fue diseñado con dos grados de movilidad, con flexibilidad y rotación, y con la posibilidad que además de sensores mioeléctricos, también pueda tener un comando a voz para indicar y ejecutar los movimientos.

“En el diseño electrónico, lo que buscamos fue dejar esta idea abierta a que en un futuro se puedan incorporar sensores mioeléctricos, que se ponen en los músculos del usuario y con base a la flexión del músculo es que la mano puede abrir o cerrar más fuerte o gentil. Es por ello que nosotros nos referimos a esta prótesis para pacientes de amputación, porque estas personas tuvieron el brazo completo, tienen experiencia en mover esos músculos y después de la amputación es más fácil que puedan adaptarse a una prótesis que use con estos sensores”.

Aunque este proyecto de momento se presentó como parte de las actividades escolares previo a su egreso como estudiantes, Jesús Davizon y Carlos Uriegas consideran que en un futuro buscarán posibilidades que permitan que la prótesis pueda ser impulsada realmente en el mercado para brindar más posibilidades a sus potenciales usuarios y ésta pueda adaptarse a diversas etapas, desde la niñez y adultos mayores que lo requieran.

“No era hacer la prótesis más padre que se nos ocurriera, sino era intentar realmente ver cuáles son las necesidades de pacientes de amputación y dar lo mejor de nosotros para ayudar lo más posible en cuanto a lo útil, práctico, económico y tecnológico (…) no queríamos que se quedara solo como un ejercicio académico, la idea era que las bases del proyecto quedaran firmes para que cuando haya oportunidad de continuarlo sí pueda llegar a un usuario final”.

Jesús Davizon recalcó la importancia de que este proyecto de prótesis pueda aportar un diseño estético y realmente funcional: “La idea, además de que sea una mano funcional, también cumpla con dimensiones reales de una mano para que la persona la sienta como una parte de sí y no como algo muy externo y no suyo”.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ