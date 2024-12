Este es el aparato que debes desconectar para que tu internet sea más rápido en casa

En casa, los routers son los que se encargan de permitir que los dispositivos se conecten a la red inalámbrica de internet. Existen muchas opciones de ellos en el mercado y cada una es diferente dependiendo de las necesidades de tu hogar u oficina. Si has notado que hay algunas partes de tu hogar donde el internet funciona mejor, probablemente es porque existen objetos que interfieren con la correcta conectividad de la señal del WiFi.

En general, si el router tiene antenas internas, lo ideal es colocarlo de forma horizontal o vertical, dependiendo de cómo esté armado el dispositivo. No obstante, cualquiera que sea el acomodo, por ningún motivo coloques objetos encima o en los laterales del router, esto para evitar problemas de sobrecalentamiento o ventilación.

Del mismo modo, lo recomendable es poner el router encima de una mesa o mueble de madera que tenga el espacio despejado, para evitar interferencias con la señal inalámbrica de internet. Algunos artefactos de la casa que interfieren con la señal de tu WiFi son:

Objetos metálicos y dispositivos electrónicos

Espejos y electrodomésticos

Televisores, microondas, bocinas

Base de teléfonos inalámbricos

Cajones, armarios o espacios que no tengan buena ventilación

Lugares muy alejados de donde se utilizan los dispositivos

Muros gruesos, sótanos o cuartos que tengan muchos objetos dentros

Libros o cualquier obstáculo encima del router

Algunos técnicos recomiendan desconectar aparatos como los cargadores USB tipo C y los microondas, ya que utilizan frecuencias similares a las del WiFi y provoca que las ondas electromagnéticas interfieran con la señal de internet. Por este motivo, no es recomendable dejar conectados estos dispositivos cuando no están en uso.

Otras recomendaciones generales son cuidar que el router tenga suficiente espacio para la ventilación, ya que de calentarse mucho, puede empezar a fallar. Evalúa las áreas de tu casa y elige el lugar ideal, donde todas las personas puedan acceder al WiFi independientemente del cuarto en el que estén.

