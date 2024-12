WhatsApp: Así puedes activar paso a paso el modo Grinch

La Navidad se acerca cada vez más, pero no todos la disfrutan, algunos adoptan una actitud negativa hacia las festividades, similar a la del famoso personaje del Grinch.

Por esta razón, hemos decidido preparar una nota dirigida a aquellos que se encuentran en "modo Grinch" y quieren transmitir esa energía negativa desde su WhatsApp. Te dejamos el paso a paso para activar el "modo Grinch“.

Así puedes activar el modo “Grinch” en WhatsApp

Como tal, WhatsApp no cuenta con una función que active el "modo Grinch“, sin embargo, existe un método para transformar la app.

Lo primero que tendrás que hacer es descargar en tu celular la app de Nova Launcher, así como tres imágenes del Grinch, las cuales puedes obtener de un banco de imágenes como Pinterest.

Una de las imágenes debe ser cuadrada, la otra vertical y, finalmente una horizontal. Cuando tengas estos elementos descargados en tu celular, tendrás que seguir los siguientes métodos:

Ícono de WhatsApp

Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp. Presiónalo hasta que aparezca un menú con varias opciones. Selecciona “editar”, oprime nuevamente el logo y luego “fotos”. Elige la imagen cuadrada del Grinch que descargaste previamente y ajusta su tamaño si así lo deseas. Cuando hayas terminado solo presiona “listo”.



Fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp y seleccionar los tres puntos que están del lado superior derecho. Da clic en “ajustes”, luego “chats” y, por último, “fondo de pantalla”. Te aparecerá la vista predeterminada, así que pulsa “cambiar” y luego “mis fotos”. Busca la imagen vertical del Grinch que descargaste anteriormente. Finalmente ajusta bien la imagen como quieres que se visualice y una vez que estés convencido da clic en “establecer fondo de pantalla”.

Teclado de WhatsApp

Ingresa a cualquier chat de la aplicación y da clic en el espacio en blanco como si fueras a redactar un mensaje. Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono del engranaje. Esta acción abrirá otra ventana, donde tendrás que elegir la opción de “Tema” y luego el botón azul en “Mis temas”. Selecciona la imagen horizontal del Grinch. Puedes ajustarla tomando como referencia el tamaño predeterminado y al finalizar dar clic en el botón “siguiente”. Modifica el brillo y oprime “listo”.

Lo que debes saber antes de terminar es que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería. En este sentido, activar el “modo Grinch” quedará bajo tu responsabilidad.

