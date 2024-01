Estas son las búsquedas que no debes realizar en Google

Google puede llegar a ser el consultor de confianza para varios de los usuarios. Seguramente los ha salvado más de una vez cuando tienen alguna duda sin importar el tema, el tiempo y el lugar.

Si bien, el gigante tecnológico se ha convertido en una herramienta indispensable para obtener y verificar información, algunas veces puede resultar contraproducente. Aunque no lo parezca, ciertas búsquedas en su plataforma podrían vulnerar tu seguridad en línea, así como causarte todo tipo de inconvenientes.

¿Qué no debes buscar en Google?

Hasta este punto, probablemente tengas una idea de varios términos que es mejor no consultar en el buscador del gigante tecnológico, ya sea por tratarse de contenido altamente sensible o hasta por incitar la ilegalidad y actos criminales.

De hecho, los usuarios de la famosa plataforma de Reddit han elaborado varias listas comunitarias sobre búsquedas que no debes realizar en Google. La mayoría hace referencia a resultados con imágenes explícitas que podrían revolverle el estómago a cualquiera.

Sin embargo, más allá de ese tipo de contenidos, existen algunas cosas que es mejor no consultar en Google. Estos son:

Actos criminales

No puedes escapar tan fácilmente de Internet. De ahí que utilizar Google para investigar cómo llevar a cabo cualquier tipo de acto criminal o incluso escapar de ellos no resulte en nada bueno. Aunque sea por simple curiosidad, es mejor evitar este tipo de búsquedas y para no encender las alertas de las autoridades y pasar desapercibido.

Tratamientos y consejos médicos

Si bien, Google puede ser un salvavidas cuando se trata de buscar información, es posible que no aplique en todos los casos. Recurrir al gigante tecnológico para encontrar tratamientos a síntomas y padecimientos no es recomendable bajo ninguna circunstancia.

Ante cualquier duda, lo mejor es acudir al médico y evitar autodiagnosticarse.

Préstamos y métodos para ganar dinero rápido

¿Suena demasiado atractivo para ser real, no es así? Aunque te encuentres en una situación complicada, no intentes consultarlo en Internet. Hay varios sitios web y hasta aplicaciones que pueden ofrecer esta clase de servicios. Sin embargo, con este tipo de búsquedas pueden terminar cayendo en estafas y hasta víctima de malware y robo de información.

Contenido ilegal

Este tipo de contenido se almacena en sitios web de dudosa procedencia, lo que puede vulnerar tu seguridad en línea. Algo tan sencillo como dar clic en estas plataformas pueden activar demasiadas ventanas emergentes y llenar de malware tu dispositivo.

