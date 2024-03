Esta es la falla masiva que ha presentado Altán Redes en México

Desde esta mañana las fallas en los servicios digitales y de telecomunicaciones han afectado no solo a los internautas de Facebook e Instagram, sino que también los usuarios de Altan Redes han compartido que no pueden concretar llamadas desde el servidor que, junto con otras empresas, no pueden emitir llamadas o simplemente no tienen señal.

Tanto Izzi Telecom como Bait Móvil han sido los más citados en las redes sociales, pues las quejas de sus consumidores de datos y llamadas han alzado la voz con twits de falla y discrepancia general en los servicios de estas compañías de teléfono, estas mismas han dado la misma respuesta y prometen dar pronta solución.

A través de sus redes sociales, Xataka México también ha expuesto algunas de las opiniones de los usuarios, pues sus servicios siguen caídos y presentan varios problemas, incluso algunos no tienen señal.

La empresa Bait ha compartido este mensaje vía X.

Hola, gracias por comunicarte, en este caso le indico que estamos trabajando en el problema presentado, estamos al tanto de este, le comento que en el transcurso del dia (SIC )se restablecera (SIC) correctamente el servicio, contestó en la red social.



Por su parte, Altan redes también dejó a sus usuarios el siguiente mensaje.

"Estamos presentando intermitencias en nuestro servicio de voz y nos encontramos trabajando en el pronto restablecimiento. Para mayor información, puedes contactar directamente a tu proveedor de telefonía móvil virtual". Contestó en el twit



Ambas empresas han asegurado que el servicio debería quedar restablecido antes de que termine el día y continuará operando para recibir todas las dudas y quejas de los usuarios, mientras tanto, solo queda esperar y ser pacientes.

SM