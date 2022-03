El videojuego "God of War" cambia de plataforma y triunfa en PC

En 2018, Santa Monica Studio y Sony Computer Entertainment lanzaron "God of War", un videojuego exclusivo para PS4 que se convirtió en todo un éxito y que durante ese año se coronó con el premio Game of the Year. Aunque ya pasaron algunos años desde aquel evento, "God of War" volvió a demostrar que es un éxito entre la comunidad gamer.

El pasado 14 de enero se lanzó este videojuego en su versión para PC y durante su estreno miles de usuarios se conectaron para vivir las aventuras de Kratos y descubrir las razones por las que este juego es de los mejores que ha producido Santa Mónica Studio y Sony.

"God of War", el título más jugado de Steam

De acuerdo con datos de Steam, la plataforma dedicada la distribución digital de videojuegos, durante las primeras 24 horas después de su lanzamiento se acumularon más de 50 mil jugadores conectados simultáneamente, lo cual lo convirtió en el juego de PlayStation más jugado de la plataforma, hasta ese momento, superando a Horizon Zero Dawn y Days Gone.

A continuación, te contamos algunas de las novedades que encontrarás en God of War, si lo juegas en PC. Toma en cuenta que la clasificación ESRB de este juego, por su contenido de violencia, está ubicada en la categoría de para mayores de 17 años.

Nuevas características técnicas que mejoran la experiencia de juego

God of War ya tenía un prestigio dentro de la comunidad gamer pues el desarrollo de sus personajes, la narración y los combates lo habían posicionado como uno de los mejores juegos desde 2018 hasta la actualidad. Y esta versión para PC ha sabido aprovechar su reputación, brindándole nuevas características técnicas que mejoran la experiencia de juego.

A simple vista parece que es lo mismo que se puede encontrar para PS4 ya que en realidad no cuenta con ningún contenido exclusivo. Sin embargo, las cosas mejoran notablemente una vez que comienzas a explorar el videojuego.

En primera instancia, los ajustes predeterminados con los que cuenta God of War, le ofrecen al videojuego un manejo ágil y fluido del personaje principal obteniendo una mejor experiencia en los combates cuerpo a cuerpo y a distancia. Además cuenta con controles para personalizar, en donde puedes integrar botones auxiliares, por ejemplo, del mouse, para que la mecánica del juego sea mucho más rápida.

Sin embargo, cabe destacar que el manejo óptimo de la personalización del videojuego dependerá principalmente de la tarjeta gráfica con la que cuentes en tu equipo. Es decir, necesitas un hardware que soporte los requerimientos de este juego. A partir de ello, por ejemplo, podrás utilizar la tecnología Reflex de NVIDIA de baja latencia y aplicar ajustes avanzados.

Si no cuentas con una tarjeta gráfica lo suficientemente potente, también puedes modificar texturas, sombreado y otras características que pueden brindarte una experiencia de juego más fluida, aunque visualmente no sea las imágenes no sean tan perfectas. Todos los ajustes que realices dependerán de si eliges calidad de imagen o rendimiento del juego.

Por otra parte, es importante resaltar que, gracias proceso de actualización de imágenes por segundo, la agilidad que presenta Kratos, el personaje principal, al momento de combatir a sus enemigos es mucho mejor que la versión original de videojuego.

Regreso a la nostalgia

Asimismo, si extrañas la experiencia que te brindaban las consolas, en la configuración de God of War para PC tiene una opción llamada "Original", la cual te permite simular cómo lucía este videojuego en PlayStation, aunque los detalles gráficos son mejores desde la computadora.

Y otro detalle que no podemos dejar escapar es que este videojuego también se puede jugar en pantallas ultra panorámicas, un aspecto que brinda una experiencia inmersiva del usuario en el juego.

Si deseas mezclar el modo de juego de las consolas con el de PC. Recuerda que Steam, la plataforma en la que está disponible este juego para ser descargado y jugado, ofrece la opción de vincular los controles de la consola.

En definitiva, esta versión de God of War para PC es un excelente desarrollo.

Consideramos que tanto el hardcore gamer como el jugador ocasional no se arrepentirán de pasar muchas horas disfrutando de sus mejoras técnicas y escenarios mitológicos muy bien diseñados.