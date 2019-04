Divulgación y academia son aliados, no enemigos: Javier Santaolalla

La divulgación científica es una herramienta complementaria para fomentar la ciencia y no está peleada con la academia, consideró el reconocido físico y divulgador español Javier Santaolalla, creador de los canales de YouTube "Date un Voltio", "Date un Vlog" y "Date un Mí", con más de un millón de suscriptores y 50 millones de reproducciones.

"La divulgación tiene que cumplir varios objetivos: motivar, incentivar, y dar conocimiento, y luego la academia es la que realmente forma. Conozco la rivalidad que hay entre academia y divulgación, pero estamos en el mismo barco aunque trabajemos en diferentes niveles", explicó en rueda de prensa.

El también miembro fundador de "Big Van Ciencia", un conjunto de científicos que realizan monólogos sobre ciencia con una dosis de humor, considera que su trabajo de divulgación representa una herramienta de apoyo para los profesores.

"Me siento un aliado de los profesores, y me han comunicado y expresado públicamente que nuestro trabajo sirve para reforzar y motivar. Nuestro trabajo no puede y nunca va a ser un sustitutivo de la academia, pero estamos del lado del profesor", manifestó Santaolalla.

Para el científico español, la divulgación científica debe enfrentar directamente a las pseudociencias -por ejemplo, los movimientos anti-vacunas o los terraplanistas- exponiendo las respuestas correctas a las preguntas de la gente sobre esos temas. "Ignorarlas no es lo más apropiado", recalcó.

La principal clave para educar a las personas en ciencia es mediante la enseñanza del método científico en las escuelas, señaló el divulgador. "Nacemos usando el método científico, trabajamos usándolo todos los días, pero en las escuelas no se usa, el profesor llega, explica y se larga. Sería más interesante aprender haciendo hipótesis, discutiendo, de forma más natural".

Santaolalla considera que la mejor forma de divulgar la ciencia al público no conocedor es poniéndose en su lugar. "Yo puedo saber muchísimo sobre un tema, pero como yo sé lo que sé, no sé lo que otro no sabe o lo que quiere saber", dijo.

También observa una mayor implicación de los investigadores en comunicar la ciencia a la sociedad. "Se han dado cuenta de lo importante que es divulgar, no sé si porque los gobernantes los han presionado, o porque muchos lo consideran algo necesario".

El autor de seis libros de divulgación y ex-investigador de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) impartirá una conferencia en Jalisco Talent Land este jueves, donde combinará sus conocimientos de física con el mundo de los superhéroes.

