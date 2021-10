Despega sonda “Lucy” a explorar asteroides

Una nave espacial de la NASA llamada “Lucy” despegó hacia el cielo antes del amanecer de ayer desde Cabo Cañaveral, Florida, literalmente cargada de diamantes, en una misión de 12 años para explorar un récord de ocho asteroides.

La nave porta un disco hecho de diamantes cultivados en laboratorio para uno de sus instrumentos científicos. Siete de las atractivas y misteriosas rocas espaciales se encuentran entre enjambres de asteroides que pululan en la órbita de Júpiter y que se cree que son los restos prístinos de la formación de los planetas de nuestro sistema solar. Esta es la primera misión que se dirige a ellos.

Un cohete Atlas V despegó llevando a Lucy, que hará un viaje indirecto que abarca casi seis mil 300 millones de kilómetros, antes de alcanzar su octavo y último objetivo en 2033.

Los investigadores se emocionaron al describir el lanzamiento exitoso: el científico principal Hal Levison dijo que fue como presenciar el nacimiento de un bebé. “¡Vamos, ‘Lucy’!” gritó. “Lucy” toma su nombre de los restos óseos de un antepasado humano de 3.2 millones de años encontrados en Etiopía hace casi medio siglo. Ese descubrimiento recibió su nombre de la canción de los Beatles de 1967 “Lucy in the Sky with Diamonds”, lo que llevó a la NASA a enviar la nave espacial volando con las letras de los miembros de la banda y las palabras de sabiduría de otras luminarias impresas en una placa.

En un video pregrabado para la NASA, el baterista de los Beatles Ringo Starr rindió homenaje a su difunto colega John Lennon, a quien se le atribuye haber escrito la canción.

La sonda “Lucy” es la primera de varias en salir al espacio hacia los enjambres de asteroides. Un mes después, la nave espacial “Dart” perseguirá un doble asteroide más cerca de casa. La misión terminará cuando “Dart” embista a la luna del asteroide principal para cambiar su órbita, un experimento que algún día podría salvar a la Tierra de una roca que se aproxime.