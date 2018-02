Crean Beyond, aplicación para lograr una educación incluyente

José y Alejandro Bucio crecieron en un entorno incluyente. Gracias a que su madre dirige una escuela que acepta a niños con necesidades especiales, ellos pudieron ver cómo sus compañeros no solamente no los discriminaban, sino que los cuidaban y los incluían entre sus amistades.

Al darse cuenta que no había aplicaciones que aportaran en el aprendizaje de los menores, decidieron trabajar en Beyond, un sistema educativo multimedia pensado —en un inicio— para niños con síndrome de Down, aunque la idea es ampliarlo a infantes con autismo o déficit de atención.

“Es una aplicación en desarrollo. Una de las partes importantes es que esté en línea, para que el menor trabaje en la escuela. Queremos brindar herramientas para que las instituciones se animen a recibir a niños con síndrome de Down” explicó José Bucio, fundador y director.

Explicó que la aplicación estaría pensada para que se pudiera adaptar según las necesidades de cada menor. Por ejemplo algunos tienen síndrome de Down y problemas para escuchar y otros para ver, por lo que se podrían hacer las letras más grandes, subir el volumen, etcétera. “Que sea ajustable. Las aplicaciones normales tienes tres intentos para escoger, pero con los niños con síndrome de Down no funciona así porque se frustran”.

Los hermanos han trabajado solos en el desarrollo de “Beyond” y aunque indicaron que hacer dinero no es su principal objetivo, necesitan más de un millón de pesos para terminar la primera etapa del proyecto, pensado para preescolar y los primeros años de primaria. “Buscamos convocatorias de apoyo que sacan empresas grandes para donar. O abrir el sistema a las escuelas, y con ese dinero que funcione para dar acceso a gente que no puede pagar”, explicó José.

Apuestan por interfaz de acuerdo a las necesidades

Alejandro Bucio, desarrollador del sistema, consideró que aunque hay plataformas parecidas, estas no tienen un buen diseño de experiencia del usuario: “La interfaz no es muy apta para los niños. Nosotros ponemos colores llamativos, pero que no sean tan invasivos, que no se frustren con la cuestión del déficit de atención, que sea cómodo a la vista”.

Comentó que los ejercicios se basan en la teoría del método global, es decir, que antes de iniciar la escolaridad, estos niños necesitan desarrollar una serie de habilidades para el inicio del aprendizaje de la lectura. “Es el primer curso, porque a partir de la lectura se da el entendimiento de la palabra, vocabulario y es la puerta para los demás conocimientos”, agregó.