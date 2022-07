¿Cómo reducir la contaminación digital? 4 consejos sencillos

Hemos llegado al punto donde nacer, invariablemente, supone un acto de contaminación al medio ambiente. No es exageración, tan es en serio que un acto simple y cotidiano como enviar un correo electrónico implica un impacto ambiental.

Y sí, lo mismo sucede por estar en redes sociales, escuchar música o ver películas por streaming y todas las videollamadas realizadas durante el confinamiento, cada vez más populares, por cierto.

La contaminación digital existe y esas acciones digitales emiten gases de efecto invernadero: La tecnología digital tiene un impacto significativo en nuestra huella de carbono y representa importantes consecuencias ecológicas a largo plazo.

La mayor huella digital recae en la transmisión de datos

No solo se trata de la lógica necesidad de energía para trabajar y comunicarse en internet, la necesidad de espacios de almacenamiento de datos ‘en la nube’, y la renovación constante de los aparatos electrónicos y los propios servidores son razones de peso para alterar uno o varios ecosistemas.

En 2020 la contaminación digital representó cerca del 3.7% de las emisiones mundiales de carbono.

¿Qué es lo que más energía consume en un centro de datos?

Los centros de datos son centros de almacenamiento de información digital, pues las consultas ejecutadas en los motores de búsqueda solicitan la red y los centros de datos.

ISTOCK GETTY IMAGES/iambuff

En un centro de datos, el aire acondicionado es el elemento más caro en términos de energía. De hecho, Facebook ha trasladado sus servidores a países nórdicos, cerca de varias centrales hidroeléctricas.

Consejos para ayudar a reducir la contaminación digital

No te preocupes tanto por este panorama, mejor ocúpate en hacer de tu consumo digital lo más responsablemente posible.

Primero desactiva las funciones de GPS, Wifi y Bluetooth cuando no lo uses, tal cual como nos enseñaron apagar luces y desconectar aparatos que no se estén usando.

Ve vídeos de forma responsable

Elige la descarga sobre el streaming y evita utilizar el 4G para reproducir vídeos. También es posible bloquear la reproducción automática de vídeos en las redes sociales y ajustar la resolución de tus vídeos en YouTube, puesto que al ver vídeos en baja definición se ahorra ancho de banda.

Vacía el buzón de correo

La contaminación vinculada a los correos electrónicos se debe al almacenamiento de los mensajes que requieren los servidores, ya que cada correo electrónico se almacena en tres copias y así en al menos tres servidores diferentes por razones de seguridad.

Tu buzón de correo tiene un impacto y para reducirlo debes limpiarlo regularmente deshaciéndote de correos y boletines innecesarios para evitar el almacenamiento innecesario en los centros de datos.

Usa plataforma de mensajería directa

Dicho lo anterior sobre el correo electrónico, cobra sentido ahorrarse los mensajes que, en su lugar, puedan ser enviados a través de las plataformas de mensajería directa como Telegram y WhatsApp. Mismas que requieren poca energía para cumplir su función y contaminan menos que el correo electrónico.

Cuídate de los archivos pesados

Finalmente, evita enviar archivos adjuntos pesados a muchos destinatarios. Y si has de hacerlo que sea mediante un enlace de descarga a través de plataformas como WeTransfer para no aumentar el peso de tus correos.

CP