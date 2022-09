Entre sus múltiples funcionalidades, los teléfonos celulares pueden ser de gran utilidad ante distintas emergencias. Tal es el caso de la siguiente función para smartphones con sistema operativo Android, la cual es capaz de avisarte cuando va a temblar cerca del lugar en donde te encuentras.

Y es que, ante este fenómeno natural que se presentó el 19 y 22 de septiembre en varias zonas de México, cuando se reportaron múltiples casos en los que no se escucharon las alertas sísmicas, la siguiente función en los smartphones puede ser de gran utilidad como alarma preventiva, avisando con anticipación que está por temblar.

Los celulares Android avisan cuando va a temblar

Los teléfonos celulares con sistema operativo Android cuentan con una función que trabaja en tiempo real y alerta a los usuarios que un sismo está por aproximarse a su ubicación, lo que les puede otorgar una pequeña ventaja de prevención ante este fenómeno natural.

Cabe resaltar que esta función no requiere de ninguna aplicación extra, solo es necesario configurarla dentro del mismo dispositivo para recibir una alerta preventiva cuando se detecte que un sismo se presentará en la zona. Sin embargo, sí es indispensable tener activa la ubicación en todo momento.

Configuración Android para activar alerta de temblores

Lo primero que hay que decir es que, para recibir alertas, es indispensable tener activada la conexión a Wi-Fi o los datos, de otra manera, será imposible que al teléfono celular le llegue la notificación de que está por presentarse un sismo.

La parte positiva es que, como se mencionó anteriormente, esta función no necesita de ninguna aplicación extra, pues ya viene instalada de fábrica.

El primer paso para activarla es abrir la app de configuración o ajustes, según sea el caso del dispositivo, y ubicar el ícono de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

En la barra de búsqueda se debe escribir "Alertas de emergencia inalámbricas" que te llevará directo a aquellas opciones que se pueden activar como método de emergencia, entre las cuales se encuentra la alarma AMBER a través de la cual se reciben boletines de sobre desaparición de menores.

También encontrarás las opciones de Amenazas extremas y Amenazas graves, este tipo de riesgos son considerados de gran peligro porque atentan contra la vida o propiedad del usuario y, en ese escenario, sin duda alguna, entran los sismos o temblores.

Una vez activas, en la parte inferior de la pantalla del dispositivo deberás habilitar la opción par que se reproduzca un sonido de recordatorio a un volumen regular en caso de alerta, y elegir si solo sonará una vez, cada 2 minutos, cada 15 minutos o nunca. También te brindará la opción de activar la "Voz para los mensajes de alerta".

No obstante, cabe señalar que esta función de Android no tiene asegurado un 100% de efectividad, por lo que es posible que no recibas alertas para todos los sismos de tu zona. Eso también significa que, en ocasiones, es posible que recibas una alerta, pero no sientas ningún movimiento en tu ubicación.

OA