¿Estás cansado de estar levantando el teléfono a cada rato para rechazar la nueva tarjeta de crédito que te han ofrecido insistentemente desde hace varios meses? Aquí te tenemos la sencilla solución de un solo paso.

La primero que debes de hacer es, si tienes celular Android, entrar a Google Play y descargar la aplicación "Teléfono de Google. Esta app identifica y filtra todas las llamadas de spam y bloquea los números que parezcan sospechosos.

Esto lo puedes hacer sencillamente poniendo en la app la seccón de ajustes y activando el filtro de llamadas de SPAM. Cualquier llamada que se escape de este filtro puede ponerse manualmente desde el historial de llamadas.

Si cuentas con un iPhone no necesitarás ninguna descarga. El propio sistema de Apple tiene un filtro para ello. Solo debes activar el modo Silencio desconocidos de la siguiente forma:

Abre la app de Ajustes

Da click en Teléfono

Activa Selencio desconocidos

Al igual que con Android, cualquier mensaje o llamada que consideres que es SPAM y que no se quede en este filtro obligará a los usuarios a realizar el cambio desde el historial. Si no es necesario contestar la llamada o mensaje, no lo haga.

