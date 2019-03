Biólogo señala que únicamente quedan 22 vaquitas marinas

Tan sólo 22 vaquitas marinas sobreviven en el Golfo de California, donde una disputa nefasta y cada vez más violenta tiene lugar entre pescadores y la última línea de defensa de la marsopa más pequeña y amenazada del mundo, dijeron el miércoles los expertos.

Jorge Urbán, profesor de biología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, señaló que las 22 vaquitas fueron escuchadas en una red de monitores acústicos. De hecho el número fue mayor al esperado; algunos consideraban que sobrevivían apenas 15 ejemplares en el golfo, también conocido como mar de Cortés, el único lugar en el mundo en donde habita la especie.

Podría ser una señal de que la vaquita está resistiendo y que una línea de defensa muy delgada la mantiene con vida: Todas las noches, 22 voluntarios a bordo de barcos contratados por el grupo ambientalista Sea Shepherd (Pastor del Mar) salen a buscar redes agalleras escondidas en el alto golfo de California para capturar totoaba, un pez muy preciado y protegido, pero en ellas las vaquitas quedan atrapadas y se ahogan.

Es una labor cada vez más peligrosa. En el último mes, el barco Farley Mowat, de Sea Sheperd, fue atacado en dos ocasiones por decenas de lanchas pesqueras rápidas desde donde lanzaron rocas y bombas incendiarias a la embarcación.

Si paramos las operaciones, la vaquita se extinguirá, dijo el primero de a bordo de Sea Shepherd, Jack Hutton. Hay que salir aquí a quitar las redes, si no lo hacemos, no habrá esperanza para las vaquitas.

La temporada principal para la captura de totoaba, que inicia en mayo, causa gran actividad pesquera en la zona.

La vejiga natatoria de estos peces de gran tamaño es considerada un manjar en China, por lo que su precio puede alcanzar miles de dólares en el mercado minorista. Con tan pocas vaquitas restantes, la pesca de tototaba a gran escala podría significar la aniquilación de la especie.

Sabemos que nos van a seguir atacando, dijo Hutton, quien controlaba un dron que fue derribado a tiros por los pescadores el año pasado. "Sabemos que arriesgamos la vida, pero si no lo hacemos, las vaquitas no tienen ninguna posibilidad".

Los activistas no están solos. Elementos de la marina y la policía federal de México, a bordo del Farley Mowat, dispararon balas de goma durante los ataques más recientes. Sin embargo, es evidente que las autoridades no tienen la capacidad para enfrentar los ataques o impedir que los pescadores coloquen redes sumergidas y escondidas, que están prohibidas en la zona. La marina y la Secretaría de Medio Ambiente de México no respondieron a las solicitudes para que hicieran declaraciones al respecto.

Sin embargo, los pescadores han intimidado a elementos de la marina, dijo el documentalista Richard Ladkani, quien grabó imágenes de pescadores zarpando en sus embarcaciones o cuando enfrentaban a las autoridades para liberar a compañeros detenidos. Ladkani dirigió Sea of Shadows, que ganó este año el premio del público para documental internacional durante el festival de cine de Sundance.

