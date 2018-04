Averigua si Facebook compartió tus datos con Cambridge Analytica

La compañía de Mark Zuckerberg está buscando maneras para informar a los 87 millones de usuarios que se vieron afectados por la fuga de datos a través de una aplicación de Facebook, por eso pone a disposición una herramienta que te ayuda a saber si estás entre ellos.

La primer forma es recibir directamente una notificación al abrir tu perfil de esta red social, que llevará como título "Protecting your Information" (Protegiendo tu información) agregando puntos de cómo mantener seguros tus datos personales en esta red social.

Pero también existe una herramienta en la que cualquier usuario puede ingresar de manera gratuita usando su cuenta y contraseña para saber si fuiste o no víctima de esta consultora británica. LINK

Si eres de los perfiles cuyos datos no se han difundido de forma ilegítima, aparecerá un mensaje que dice: "Según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciaste sesión en This Is Your Digital Life. Como resultado, no parece que "This Is Your Digital Life" haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica".

Aquellos usuarios que usaron la aplicación "This Is Your Digital Life" son los que se han visto vulnerados con este escándalo, al usarla pedía datos como correo electrónico, nombre y teléfono mismos que fueron usados a conveniencia supuestamente a favor de la campaña de Donald Trump en las pasadas elecciones de Estados Unidos.