Así puedes recuperar tu número antiguo de WhatsApp

Probablemente, en todo el tiempo que ha pasado has tenido que cambiar de número por lo menos una vez, lo que te ha llevado a perder tus conversaciones y tus contactos, así como a avisar a tus amigos, familiares y conocidos para que no dejen de comunicarse.

Con las apps de mensajería puede complicarse el proceso, pero WhatsApp tiene una función para recuperar tu antiguo número y seguir disfrutando de tus chats y contactos guardados. Te decimos cómo hacerlo paso por paso.

¿Qué necesitas para cambiar de número en WhatsApp?

Regresar a tu antiguo número tiene varias ventajas. En el mejor de los casos, puedes recuperar tus contactos y conversaciones pasadas, y así tener que evitar la pérdida de información valiosa, especialmente si ya tenías tiempo con él. La app de mensajería de Meta puede ayudarte con ello. Pero, antes que nada, debes asegurarte que tu número de teléfono viejo aún esté disponible. Comunícate con tu proveedor de servicios para saberlo. Si lo diste de baja, normalmente te proporcionan un código y otros requisitos sencillos para volver a activarlo.

Si lo tienes a la mano en otro dispositivo viejo, entonces no tienes que preocuparte. Sólo debes verificar que el teléfono pueda recibir SMS o llamadas telefónicas. De igual forma, si aún puedes acceder a tu antiguo número comprueba que haya realizado una copia de seguridad en Google Drive.

En caso de que no puedas hacerlo, hay una posibilidad de que no recuperes tus chats pasados. Sin embargo, WhatsApp normalmente motiva a sus usuarios a activar la función de forma automática. De igual forma no olvides hacer una copia de seguridad del número nuevo. Para que no se pierdan tus archivos en el proceso.

Después de que hayas confirmado todo lo anterior, debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo.

Presiona el ícono de los tres puntos que se encuentra en la parte superior derecha.

Se desplegará un menú de opciones, en el cual deberás elegir "Ajustes".

Nuevamente se mostrará otro menú. Selecciona "Cuenta", que tiene un ícono de una llave.

Ahora, presiona la opción "Cambiar número" y pulsa en el botón verde que dice "Siguiente".

Primero ingresa el número que tienes actualmente y después al que deseas cambiar, es decir, el antiguo. Cuando termines, presiona "Siguiente".

WhatsApp te ayuda a avisarle a tus contactos que cambiaste de número. Puedes elegir entre notificarle a todos, solo aquellos con los que tienes una conversación o personalizarlo. Cabe destacar que los chats grupales recibirán el aviso sin importar la opción que hayas elegido.

Da clic en "OK" y listo.

Debes saber que por el momento no hay una restricción de cuántas veces puedes cambiar tu número en WhatsApp, así que es válido modificar tu opinión. Solo no olvides hacer copias de seguridad para no perder tus archivos y conversaciones.

