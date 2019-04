Así funcionaría el modo "vacaciones" en WhatsApp

WhatsApp está trabajando en una actualización que te permitirá dejar archivados y sin recibir notificación de los mensajes de chats que no desees responder cuando estés descansando o en otro asunto importante.

Se trata del "modo vacaciones" o como recientemente se le ha llamado "ignorar chats archivados", una opción similar al "modo silencio", este te dejará archivar las conversaciones que no quieres ver en la bandeja de entrada y evitar sus notificaciones.

De acuerdo con WaBetainfo, la función "modo vacaciones" o "ignorar chats archivados", consiste en guardar esos grupos o chats y, además no recibir las notificaciones de dichos chats; aun así no perderás los mensajes, solo no te aparecerán las notificaciones ni tampoco se desarchivarán esas conversaciones.

Hasta el momento el "modo vacaciones" todavía no está disponible, pero existe una versión beta (de prueba).

Si la versión de prueba ya está en tu celular, para activar esta función debes entrar a WhatsApp y después dirigirte a configuración. Ahí encontrarás la opción "modo vacaciones" y activarla.

Ya que esté activado lo único que tendrás que hacer es ir al chat del cual no quieres recibir notificaciones, después silenciarlo y finalmente archivarlo. Y listo, nadie podrá molestarte.

JB