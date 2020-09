"Among Us", únete a la tendencia; te decimos cómo descargar el juego

Es muy probable que hayas escuchado de “Among Us”, un videojuego que, de manera inesperada ha ganado popularidad en el Internet a tal grado que ha superado las búsquedas en Google de juegos como “Fortnite”, “League of Legends” o “Call of Duty Warzone”. Para que no te quedes atrás en esta tendencia te explicamos de qué se trata y cómo puedes descargarlo.

La premisa del juego es que en una nave espacial hay diez tripulantes que tienen que cumplir una serie de misiones pero, lo interesante es que, uno de ellos en realidad es un impostor que buscará la manera de sabotear las tareas y acabar con el mayor número de tripulantes.

"Among Us" es un título desarrollado por el pequeño estudio estadounidense Innersloth conformado por sólo tres creativos y, lo curioso es que no es nuevo, en realidad fue publicado en noviembre de 2018. En aquel entonces no llamó mucho la atención y en la plataforma de juegos para PC Steam sólo logró conquistar a unos cuantos usuarios, hasta ahora que ha registrado millones de jugadores simultáneos.

También se ha convertido en un fenómeno en la plataforma de retransmisiones Twitch por delante de “Fortnite”, “Grand Theft Auto” y “Call of Duty” y “League of Legends”. Los desarrolladores se han mostrado sorprendidos con la demanda en los últimos días tanto que, a través de Twitter, declararon que los servidores del juego estaban a su máxima capacidad.

"¡Por favor, tengan paciencia con nosotros mientras crecemos a través de estas oleadas increíblemente grandes de nuevos jugadores!", escribieron.

Y es que en un fin de semana el título ha reunido a 1.5 millones de jugadores de forma simultánea. El éxito ha llevado al estudio a considerar el desarrollo de una secuela.

¿Cómo jugar?

Cuando el juego comienza se forman grupos en la sala, que pueden ir de cuatro a 10 integrantes, y cada uno recibe su rol de manera individual, ya sea tripulante o impostor, que son los enemigos infiltrados que deberán matar a los demás, sin que el resto, que debe realizar una serie de tareas de mantenimiento en la nave, se dé cuenta. Los impostores no sólo tienen que matar al resto también pueden sabotear la nave para causar caos y actuar de manera anónima entre la confusión. Mientras los demás tienen no sólo que completar todas las tareas que se les asignan sino buscar expulsar al infiltrado antes de que sea muy tarde.

En el título los jugadores tienen un mapa, y hay diferentes salas con misiones que tienen que realizar corriendo el riesgo de ser asesinados por el impostor.

Los controles son muy sencillos, solo se necesita dar clic en la pantalla para moverse y realizar las misiones. ESPECIAL / Google Play

Cuando alguno de los personajes es asesinado quien lo encuentra lo reporta y entonces se abre una fase de votación para tratar de adivinar quién es el infiltrado lo que quiere decir que, si eres el impostor, tendrás que lucir inocente y defenderte para que acusen a alguien más.

¿Dónde lo consigo?

Aunque visualmente el diseño del videojuego es simple resulta agradable. Otra de sus ventajas es que corre fácilmente en casi cualquier teléfono. Además, los controles son muy sencillos, solo se necesita dar clic en la pantalla para moverse y realizar las misiones. "Among Us" está disponible para PC, iOS y Android.

Si lo quieres tener en una computadora con Windows la manera más simple es ir a la página de Steam, iniciar sesión y realizar la compra del juego que tiene un precio de 57.99 pesos.

La otra opción es que realices la compra desde la página web del juego. En ese caso tendrás que compartir tu correo electrónico. El costo es de 5 dólares. En caso de que no quieras pagar puedes descargarlo para dispositivos iOS y Android, sólo que en esas plataformas verás anuncios.

AC