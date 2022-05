Amazon Alexa lanza nueva función inteligente para dispositivos

Hoy en día los usuarios de asistentes inteligentes utilizan opciones como Alexa, de Amazon, para mantenerse conectados con amigos y familiares mediante funciones como Drop In y videollamadas.

Recientemente, la compañía presentó otra forma de mantenerse en contacto con sus seres queridos de forma más sencilla.

Ahora, los usuarios de Alexa tienen la opción de realizar llamadas gratis desde su dispositivo Echo o la app de Alexa, incluso si sus amigos o familiares no tienen un dispositivo Echo (excluye servicios de emergencia), ya que se trata de llamadas a números de teléfono (fijos y móviles) en México, EU. y Canadá, ayudándolos a mantenerse conectados a través de sus dispositivos.

Es importante recordar que anteriormente Alexa llamadas solo funcionaba si los dos usuarios tenían este dipositivo en común.

Llamadas con Alexa pasos a seguir

Para comenzar, vincula tu número de teléfono móvil existente a tu cuenta de Alexa a través de los siguientes pasos:

En la aplicación Alexa, ve a Comunicación. Selecciona el ícono de contactos. Sigue las instrucciones en pantalla para vincular tu número de celular. Una vez que el número de celular está vinculado, los usuarios pueden llamar a los contactos de teléfonos fijos o celulares por su nombre o marcar números con manos libres. Los contactos a los que llaman no necesitan tener un dispositivo habilitado para Alexa o la aplicación Alexa, ya que los clientes llamarán directamente a los números de sus amigos o familiares con solo decir: "Alexa, llama al teléfono de Jessica" o "Alexa, marca tal número de teléfono" Cuando tus contactos reciban una llamada tuya, verán tu número celular en su teléfono como el identificador de llamada. Los usuarios pueden hacer llamadas hasta a 10 números telefónicos y podrán realizar hasta 10 intercambios. Los contactos también se pueden administrar en la aplicación Alexa.

Conoce Drop In el complemento perfecto

Usa Drop In para crear una conexión instantánea con otros dispositivos con Alexa en tu hogar, como un intercomunicador bidireccional. Por ejemplo, di "Alexa, drop in en la sala" para contactar fácilmente a tu familia. Puedes usar Drop In para conectarte con amigos cercanos y familiares fuera del hogar otorgando permisos de Drop In para ciertos contactos.

Para familias con varios dispositivos Echo, usa Alexa para compartir un mensaje de voz unidireccional rápido con tus otros dispositivos. Simplemente di "Alexa, anuncia que la cena está lista" y "la cena está lista" se reproducirá en tu voz en todos tus dispositivos compatibles.

PC.