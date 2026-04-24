Viernes, 24 de Abril 2026

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52 millones ven streaming en México: estas son las favoritas

El ritmo de crecimiento se suscriptores muestra una moderación frente a años previos, debido a los mayores niveles de adopción y competencia

Por: EFE

Las empresas de entretenimiento se están enfocando fuertemente en la retención de usuarios y la diferenciación de contenidos, para no perder contra la competencia. CANVA

Las empresas de entretenimiento se están enfocando fuertemente en la retención de usuarios y la diferenciación de contenidos, para no perder contra la competencia. CANVA

De acuerdo con un informe de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el mercado mexicano de plataformas de video por suscripción (SVOD o “streaming”) alcanzó en 2025 un total de 15 millones de suscripciones. Esto representa un crecimiento anual de 4.9%, lo que evidencia la madurez del sector, la consolidación de usuarios y una mayor competencia entre las distintas plataformas.

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La consultora señaló que, aunque la expansión del sector mantiene una trayectoria positiva, el ritmo de crecimiento muestra una moderación frente a años previos, una tendencia que atribuyó a mayores niveles de adopción y competencia.

De acuerdo con el análisis, el 51,9% de los internautas que consumen contenidos audiovisuales en línea en México tiene acceso a al menos una suscripción activa, equivalente a cerca de 52 millones de personas. 

Las plataformas más usadas en México

Entre las plataformas, Netflix conserva el liderazgo del mercado con una participación del 39,2%, aunque The CIU identifica una recomposición gradual del ecosistema competitivo por el avance de otros jugadores.

Le sigue Disney+, que se ubicó en segundo lugar entre las preferencias de los mexicanos, con el 20 % del mercado, impulsada por planes con publicidad, promociones de entrada, empaquetamientos con otras plataformas y servicios, además del peso de sus franquicias globales.

HBO Max alcanzó una participación del 18%, apoyada en contenidos premium, reconocimiento de marca y esquemas de distribución con operadores de telecomunicaciones.

En tanto, identificó que Amazon Prime Video registró una cuota del 8,5%, sostenida por su integración al ecosistema Prime, aunque enfrenta mayores presiones competitivas como servicio independiente de vídeo.

La plataforma ViX Premium obtuvo el 4,9% del mercado, una participación que The CIU asoció con una estabilización temporal por ajustes en contenidos estratégicos, como deportes y “realities”, aunque la consultora anticipó que podría tomar impulso por la oferta de partidos del Mundial de Fútbol.

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En seguida, Paramount+ alcanzó el 4,4%, Claro Video llegó al 2,4% y YouTube Premium se ubicó en el 1,2%, mientras que otros servicios concentraron el 1,5% restante.

El reporte también plantea que una eventual integración entre HBO Max y Paramount+ representaría una participación conjunta del 22,4%, por encima de la cuota individual de Disney+ y como un bloque competitivo de mayor escala frente a Netflix.

The CIU apuntó que la competencia ya no dependerá solo de sumar suscriptores, sino de retener usuarios, mejorar la monetización y diferenciarse mediante contenido exclusivo, precios, empaquetamientos y frecuencia de estrenos.

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