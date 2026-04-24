52 millones ven streaming en México: estas son las favoritas

De acuerdo con un informe de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el mercado mexicano de plataformas de video por suscripción (SVOD o “streaming”) alcanzó en 2025 un total de 15 millones de suscripciones. Esto representa un crecimiento anual de 4.9%, lo que evidencia la madurez del sector, la consolidación de usuarios y una mayor competencia entre las distintas plataformas.

La consultora señaló que, aunque la expansión del sector mantiene una trayectoria positiva, el ritmo de crecimiento muestra una moderación frente a años previos, una tendencia que atribuyó a mayores niveles de adopción y competencia.

De acuerdo con el análisis, el 51,9% de los internautas que consumen contenidos audiovisuales en línea en México tiene acceso a al menos una suscripción activa, equivalente a cerca de 52 millones de personas.

Las plataformas más usadas en México

Entre las plataformas, Netflix conserva el liderazgo del mercado con una participación del 39,2%, aunque The CIU identifica una recomposición gradual del ecosistema competitivo por el avance de otros jugadores.

Le sigue Disney+, que se ubicó en segundo lugar entre las preferencias de los mexicanos, con el 20 % del mercado, impulsada por planes con publicidad, promociones de entrada, empaquetamientos con otras plataformas y servicios, además del peso de sus franquicias globales.

HBO Max alcanzó una participación del 18%, apoyada en contenidos premium, reconocimiento de marca y esquemas de distribución con operadores de telecomunicaciones.

En tanto, identificó que Amazon Prime Video registró una cuota del 8,5%, sostenida por su integración al ecosistema Prime, aunque enfrenta mayores presiones competitivas como servicio independiente de vídeo.

La plataforma ViX Premium obtuvo el 4,9% del mercado, una participación que The CIU asoció con una estabilización temporal por ajustes en contenidos estratégicos, como deportes y “realities”, aunque la consultora anticipó que podría tomar impulso por la oferta de partidos del Mundial de Fútbol.

En seguida, Paramount+ alcanzó el 4,4%, Claro Video llegó al 2,4% y YouTube Premium se ubicó en el 1,2%, mientras que otros servicios concentraron el 1,5% restante.

El reporte también plantea que una eventual integración entre HBO Max y Paramount+ representaría una participación conjunta del 22,4%, por encima de la cuota individual de Disney+ y como un bloque competitivo de mayor escala frente a Netflix.

The CIU apuntó que la competencia ya no dependerá solo de sumar suscriptores, sino de retener usuarios, mejorar la monetización y diferenciarse mediante contenido exclusivo, precios, empaquetamientos y frecuencia de estrenos.

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