Chaleco salvavidas del Titanic se vende por destacada cifra en subasta

Un objeto histórico vinculado al hundimiento del RMS Titanic volvió a captar la atención mundial tras alcanzar un precio récord en subasta. Se trata de un chaleco salvavidas que perteneció a una sobreviviente de la tragedia, el cual fue vendido por 670 mil libras esterlinas a un coleccionista, según informó la BBC.La pieza, considerada única en su tipo, es el único chaleco salvavidas del Titanic que ha sido puesto a la venta en los 114 años transcurridos desde el naufragio de 1912. La subasta estuvo a cargo de Henry Aldridge & Son, en la localidad de Devizes, Wiltshire, en el Reino Unido.El chaleco perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase y una de las aproximadamente 700 personas que lograron sobrevivir al desastre. La mujer lo utilizó antes de abordar uno de los botes salvavidas que lograron ponerse a salvo.El subastador Andrew Aldridge destacó la relevancia histórica del objeto y el interés que sigue generando. "Esto refleja el continuo interés y la pasión por la historia del Titanic, sus pasajeros y su tripulación", afirmó.Además de su valor histórico, el chaleco posee un carácter único al haber sido firmado por Francatelli y otros sobrevivientes. La prenda cuenta con 12 bolsillos, correas para los hombros y ajustes laterales, lo que la convierte en una pieza excepcional de colección.El precio final superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que se estimaba que el artículo alcanzaría entre 250 mil y 350 mil libras esterlinas, es decir, entre 288 mil y 400 mil euros. Sin embargo, el interés de los coleccionistas elevó la cifra final a cientos de miles de libras por encima de lo previsto.MF