Chaleco salvavidas del Titanic se vende por destacada cifra en subasta

Un objeto histórico vinculado al hundimiento del RMS Titanic volvió a captar la atención mundial tras alcanzar un precio récord en subasta. Se trata de un chaleco salvavidas que perteneció a una sobreviviente de la tragedia, el cual fue vendido por 670 mil libras esterlinas a un coleccionista, según informó la BBC.

La pieza, considerada única en su tipo, es el único chaleco salvavidas del Titanic que ha sido puesto a la venta en los 114 años transcurridos desde el naufragio de 1912. La subasta estuvo a cargo de Henry Aldridge & Son, en la localidad de Devizes, Wiltshire, en el Reino Unido.

El chaleco perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase y una de las aproximadamente 700 personas que lograron sobrevivir al desastre. La mujer lo utilizó antes de abordar uno de los botes salvavidas que lograron ponerse a salvo.

El subastador Andrew Aldridge destacó la relevancia histórica del objeto y el interés que sigue generando. "Esto refleja el continuo interés y la pasión por la historia del Titanic, sus pasajeros y su tripulación", afirmó.

Además de su valor histórico, el chaleco posee un carácter único al haber sido firmado por Francatelli y otros sobrevivientes. La prenda cuenta con 12 bolsillos, correas para los hombros y ajustes laterales, lo que la convierte en una pieza excepcional de colección.

El precio final superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que se estimaba que el artículo alcanzaría entre 250 mil y 350 mil libras esterlinas, es decir, entre 288 mil y 400 mil euros. Sin embargo, el interés de los coleccionistas elevó la cifra final a cientos de miles de libras por encima de lo previsto.

MF