Zicatela, espíritu aventurero

Enclavada al oriente de Puerto Escondido, allí donde la naturaleza y el silencio se abrazan, se encuentra una de las playas más asombrosas del mundo, uno de los puntos mágicos de México y lugar deseado por miles de aventureros: Zicatela, el paraíso de las olas.

Oaxaca, dueña de todos los escenarios y verdores, de belleza desbordante y sueños etéreos. Donde lo divino y lo terrenal transitan en la misma senda, presume, como si le hiciera falta, de una maravilla más en su larga lista de prodigios. Zicatela es una playa, hermosa como tantas en suelo nacional, pero con ciertos elementos que la vuelven única. Aquellos que desean encontrar un espacio donde arrojar la toalla al suelo y relajarse, se verán satisfechos. Aquí, el Sol pega sabroso, los días se van entre música y se come bien (¿y dónde se podría comer mal en Oaxaca?) Pero ojo, que Zicatela no es un remanso de paz propiamente. Su oleaje, fuerte y sorpresivo, representa un desafío delicioso para los surfistas. No es recomendable nadar en él, debido a la potencia de la corriente y la violencia con la que pueden chocar las olas, que en temporada de verano suelen levantarse hasta una altura de 15 metros.

Oaxaca es tierra de mezcal, pero en Zicatela el líquido que más se genera es la adrenalina. Entre aquellos que surcan los cuerpos acuáticos montados en una tabla, está calificada como la tercera mejor playa a nivel mundial y en México es la mejor. ¿Buscas un reto que deje huella en tu vida? Entonces, vale la pena que la consideres en tus próximas vacaciones.

La playa tiene una extensión de dos kilómetros y en la zona conocida como “La Punta” se concentran las mejores olas, y por lo tanto, los surfistas. Vale la pena mencionar que Zicatela es un desafío para aquellos que han desarrollado una técnica ya avanzada en el arte del surf. Aquellos que estén dando sus primeros pasos en este sendero de aventura, es mejor que lo piensen dos veces antes de desafiar al Océano Pacífico en uno de sus segmentos más bravos.

A lo largo del año, Zicatela recibe competencias, torneos y exhibiciones de surf, por lo que el movimiento turístico y la bulla siempre se encuentran garantizados. Mientras lees estas palabras, se celebra un torneo nacional, mientras que uno de categoría internacional llegará en noviembre.

Cuando hablamos de aventura en Oaxaca, en muchas ocasiones pensamos que eso implica sacrificar el confort. Y si bien no hay problema en acampar en la zona (lleva repelente contra mosquitos), también hay algunos hostales y hoteles cercanos que te harán más llevadera la experiencia.

Uno con ambiente familiar es el Hotel Zicatela Dorada (Av. del Morro). Su fachada en color blanco y gigantesco letrero de Zicatela ya forma parte del paisaje del lugar. Es ideal para aquellos que buscan un lugar para dormir y disfrutar de un desayuno sencillo y bien servido.

Pero si buscas uno con etiqueta de nuevo, la recomendación es darse una vuelta por el Rockaway (calle del Morro S/N). Tiene 32 habitaciones y 12 apartamentos de lujo con restaurante. Entre los viajeros que esperan un nivel de comodidad absoluto, ya se ha vuelto uno de los preferidos.

¡A comer!

Ir a Oaxaca es darse un festín con una de las mejores ofertas gastronómicas de México, y si a eso le agregas que tiene el mar a un lado, podemos decir que se combina en el plato lo mejor de dos mundos. Uno de los restaurantes favoritos de los turistas es Playa Kabbalah, excelso representante de la cocina de mariscos. Su techo de palma y ambiente bohemio hará de tus alimentos una experiencia fabulosa. Sus camarones y filete de pescado, acompañados tiernamente por una guarnición de arroz blanco, son una delicia que debes de probar. El recinto se encuentra en Av. del Morro 312.